Paniek bij Schotland - Hongarije: Varga afgevoerd na keiharde botsing

Het EK-duel tussen Schotland en Hongarije lag zondagavond tijdelijk stil. Reden daarvan was een flinke botsing tussen meerdere spelers, waarbij Barnabás Varga het grootste slachtoffer lijkt. De 29-jarige spits werd met een doek afgeschermd, waarna hij met behulp van een brancard is afgevoerd.

Varga is inmiddels vervangen door Martin Adam. De spits kwam in een duel om de bal in botsing met meerdere spelers. Varga werd per brancard van het veld geholpen door medici. De wedstrijd is inmiddels weer hervat en over de situatie van Varga is vooralsnog niets bekend.

Barnabás Varga is down with a horrible injury. Hope he is okay ?????? pic.twitter.com/HhAesx5jwx — SimplyGoalx (@SimplyGoalx) June 23, 2024

Kort na de wedstrijd, die door Hongarije op de absolute valreep werd gewonnen met 0-1, werd door Hongaarse media gemeld dat Varga bij kennis is. De spits van Ferencváros is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

