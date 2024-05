Pak 50x je inzet als Manchester City Manchester United verslaat in finale FA Cup

Manchester City kan zaterdag de dubbel compleet maken. Daarvoor dient in de finale van de FA Cup te worden afgerekend met Manchester United.

Manchester City werd afgelopen zondag voor de vierde keer op rij kampioen in de Premier League. Een 3-1 zege op West Ham United was voldoende voor de zesde landstitel sinds de aanstelling van Pep Guardiola als manager in het Etihad Stadium.

Manchester United sloot het seizoen af met een 0-2 overwinning op Brighton & Hove Albion. Desondanks was er na afloop teleurstelling over de achtste plaats in de Premier League. Het elftal van manager Erik ten Hag moet zaterdag winnen van de rivaal op Wembley voor een ticket in de Europa League.

