Owen Wijndal noemt twee specifieke gelijkenissen tussen Arne Slot en Francesco Farioli

Owen Wijndal ziet gelijkenissen tussen Arne Slot en Francesco Farioli, zo vertelt de 25-jarige Ajacied in gesprek met Voetbal International. De linksback werkte bij AZ samen met eerstgenoemde en kijkt vol trots, maar zonder verbazing naar zijn ongelooflijke begin als manager van Liverpool.

Slot heeft de zaakjes namelijk ontzettend knap voor elkaar op Anfield. Het seizoen is twintig duels onderweg en de voetbalmachine Liverpool heeft slechts één keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Alle achttien overige wedstrijden werden dus gewonnen.

"Hij doet het goed, hè!", reageert Wijndal enthousiast als hem wordt gevraagd of hij Slot nog een beetje volgt. "Ik had het ook wel verwacht, hoor. Natuurlijk, de Premier League is heel anders dan de Eredivisie. Maar ik had wel verwacht dat hij het goed zou doen, dus dat is wel mooi."

De huidig Ajax-speler blikt terug op hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. "Ik volg hem en ik ben trots op hem. Hij heeft me bij AZ ooit écht de kans gegeven als basisspeler. Dat heeft heel goed uitgepakt, dus daar ben ik hem altijd dankbaar voor. Als ik hem weer zie, zal het ook gewoon meteen weer lachen zijn, want we hebben een heel goede band overgehouden."

Inmiddels heeft Wijndal te maken met Francesco Farioli als trainer. De Italiaanse oefenmeester staat sinds deze zomer voor de groep bij Ajax en maakt ook indruk op de back, die wel een reserverol heeft toebedeeld gekregen. "Vaak als je niet speelt, vind je de trainer een klootzak. Maar dat heb ik bij deze trainer helemaal niet", zegt de Ajacied tegen VI.

Hij ziet parallellen tussen de twee oefenmeesters. "Sowieso in het tactische gedeelte, maar ook hoe obsessed ze zijn. Ze voorspellen heel veel dingen, wat er gaat gebeuren in wedstrijden. Het maakte niet uit tegen wie we speelden met AZ, je had gewoon het gevoel: Deze pakken we. Omdat je zó goed voorbereid bent. Dat heb ik ook met deze trainer."

"Een andere gelijkenis is de rol van de backs", ziet Wijndal ook een tactische gelijkenis. "Hoe Arne Slot wilde spelen met de backs, dat heeft deze trainer ook heel erg. Dus aan de binnenkant spelen, maar ook met de overlap, dat soort dingen."

Steven Bergwijn

Begin vorig jaar, toen Wijndal bij Ajax nog samen met Steven Bergwijn speelde, blaakte de back van het zelfvertrouwen. Hij noemde in een interview met ESPN de linkerflank van destijds 'zeker de beste van Nederland. "Als we echt gasgeven misschien wel van Europa", voegde hij daar aan toe.

Vaak wordt de back nog geconfronteerd met die uitspraak, zegt hij tegen VI. Hij heeft geleerd dat het niet altijd handig is om alles te zeggen. "Ik kan er wel om lachen. Ik heb er ook geen spijt van, maar op zo’n moment is het niet handig om social media te gaan checken."