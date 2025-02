Ousmane Dembélé trekt geweldige vorm door met tweede hattrick in drie dagen tijd

Paris Saint-Germain heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Franse titelstrijd. Op bezoek bij Stade Brest – tevens de aanstaande tegenstander in de Champions League – wonnen de Parijzenaren met 2-5. Dat hadden ze met name te danken aan Ousmane Dembélé, die voor de tweede keer in drie dagen tijd een hattrick maakte. Koploper PSG staat nu dertien punten voor op naaste achtervolger Olympique Marseille, dat nog wel een duel tegoed heeft.

De eerste van Dembélé's treffers viel vlak voor het half uur. Een heerlijke diepe bal van achteruit belandde precies in de loop van Bradley Barcola, die opzijschoof en Dembélé een niet te missen kans gaf: 0-1.

Vijf minuten na de theepauze kwam Brest, met Marco Bizot uiteraard tussen de palen, op gelijke hoogte. Romain del Castillo kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en maakte er het meeste van met een keurig geplaatst schot in de verre hoek: 1-1.

Brest had echter geen antwoord op Dembélé, die vlak na de gelijkmaker en in een tijdsbestek van ongeveer vijf minuten twee keer zou scoren. Na andermaal een diepe bal van achteruit stuitte Kvicha Kvaratskhelia op Bizot, die daarna kansloos was op de rebound van Dembélé.

Na een uitstekende rush van Desiré Doué en dito pass van Lee Kang-in kreeg Dembélé de bal andermaal op een presenteerblaadje. De Fransman schoot bij de tweede paal raak: 1-3. Dembélé is bezig aan een ongekend goede periode. De aanvaller maakte midweeks al een hattrick tegen VfB Stuttgart en was voor die Champions League-ontmoeting in zes van zijn laatste zeven wedstrijden trefzeker.

Ludovic Ajorque maakte het duel twintig minuten voor tijd weer spannend. De op La Réunion geboren spits profiteerde van matig verdedigend werk bij PSG, al zat zijn gekrulde schot van een meter of zestien er fraai in.

Een punt bleek uiteindelijk toch te veel gevraagd voor Brest, dat vlak voor tijd tegen een vierde treffer aanliep. Doué liet andermaal zien een veelbelovende buitenspeler te zijn en gaf Gonçalo Ramos bij de tweede paal een bijna niet te missen kans. De Portugees maakte daarna ook nog zijn tweede, door van dichtbij binnen te tikken: 2-5.