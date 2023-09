Oude liefde roest niet: Ten Hag haalt man van 198-duels terug naar United

Vrijdag, 1 september 2023 om 20:05 • Wessel Antes • Laatste update: 20:07

Jonny Evans is na acht jaar definitief terug als contractspeler van Manchester United, zo laten the Red Devils weten via de officiële kanalen. De 35-jarige Noord-Ier wist manager Erik ten Hag in de afgelopen maanden te overtuigen van zijn meerwaarde, waardoor hij zijn handtekening heeft mogen zetten onder een contract tot medio 2024. Evans speelde tussen 2004 en 2015 al 198 duels voor United. Dit seizoen kan hij de fraaie mijlpaal van 200 wedstrijden namens de club uit Manchester bereiken.

Evans, kind van de club bij United, is blij met de kans die hij van Ten Hag krijgt. “Ik ben heel blij om weer bij Manchester United te zijn, een plek die altijd als thuis heeft gevoeld. Deze club en de fans hebben mij als speler en als persoon gevormd sinds ik vijftien jaar oud was, en ik ben blij om terug te zijn bij de club waar het allemaal begon. Ik heb met veel plezier onder de manager en zijn technische staf gewerkt en kijk er naar uit om deze groep te helpen en samen succes te behalen.” Evans gaat bij United spelen met rugnummer 27.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet Ten Hag al meermaals blijken dat hij hoopte op een langer verblijf van Evans, die in eerste instantie meetrainde bij United om zijn conditie op peil te houden. “We zullen zien, we zijn in gesprek. Als er nieuws is, brengen we dat. Hij staat nu niet onder contract. Nou ja, ik moet zeggen: hij staat deze maand onder contract. Een kortstondig contract. Of ik hoop dat hij blijft? Anders zouden we niet met elkaar in gesprek zijn”, aldus de manager uit Haaksbergen vorige maand tijdens een persconferentie van United.

Inmiddels is Ten Hag zijn wens uitgekomen. Evans, 91-voudig international van Noord-Ierland, moet met zijn ervaring een belangrijke rol vertolken in de kleedkamer van United. In de afgelopen vijf seizoenen speelde de centrumverdediger voor Leicester City, waar hij tot 152 officiële wedstrijden kwam. Na de degradatie van the Foxes kreeg Evans te horen dat er in Leicester geen plek meer voor hem was. Nu voegt hij zich bij United, dat met Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Harry Maguire, Victor Lindelöf en Eric Bailly nog diverse andere mandekkers onder contract heeft staan.