Oud-speler Gandu (31) doet oproep: ‘Enige kans is een niertransplantatie’

Christian Gandu (31), voormalig speler van onder andere FC Utrecht, Borussia Dortmund en Almere City, worstelt al een geruime tijd met nierfalen. Begin mei werd hem dit bijna fataal en daardoor heeft de aanvaller een nieuwe nier nodig. Een oproep volgde op social media, waarna hij kon rekenen op massale steun vanuit de voetbalwereld.

Contact:

Mensen die donor willen worden, kunnen zich melden bij Gandu zelf (@christian_gandu op Instagram). “Aarzel niet en neem contact met me op. Samen kunnen we kijken of er een match is. Ik geef de moed in ieder geval niet op.”

De aanvaller, die onder meer voor Wesley Sneijders DHSC uitkwam, plaatste onlangs de noodoproep op sociale media. “Ik had gehoopt nooit zo’n bericht met jullie te delen, maar dit is helaas de enige optie”, schreef Gandu. “Nierfalen zijn mij bijna fataal geworden. Nu ben ik afhankelijk van dialyse om te overleven. Mijn enige kans om mijn leven terug te krijgen, is een niertransplantatie.”

Christiaan Andu speelde op proef bij NEC, waarna hij naar DHSC ging.

Drie keer in de week moet Gandu vier uur lang aan een dialyseapparaat en daarna moet hij uitrusten. “De harde realiteit is dat ik op dit moment alleen maar kan rusten. Alles voelt dubbel momenteel. Aan de ene kant ben ik blij dat ik nog leef, maar aan de andere kant ben ik mijn leven kwijt”, schreef de voetballer.

De enige hoop voor de voetballer is een niertransplantatie. Gandu schrijft op social media: “Ik ben bloedgroep A positief en ik zoek een gulle ziel die bereid is om zijn of haar nier te doneren, om mij een tweede kans op leven te geven.”

Massale steunbetuigingen

Er wordt massaal gereageerd op de post van de oud-speler. Het bericht is honderden keren geliked en gedeeld. Meerdere steunbetuigingen werden gegeven jegens Gandu, waaronder de voormalige FC Utrecht-trainer van de aanvaller, Willem van Hanegem.

“Meneer Van Hanegem stuurde me meteen berichtjes waarin hij me veel sterkte wenste. Anouar Kali en Wesley en Rodney Sneijder ook. Bij FC Utrecht stonden hun ouders altijd langs de lijn. Voor mij stond er niemand”, zegt Gandu in het Algemeen Dagblad. “Mijn vader heb ik nooit gekend en mijn moeder overleed toen ik zes jaar oud was. Na de wedstrijd ging ik vaak met hen mee naar huis, maar daarna kwam ik alleen op het internaat waar ik woonde.”

De steunbetuigingen kwamen niet alleen uit Nederland, ook uit Duitsland kon de Congolees rekenen op beterschapswensen. Gandu doorliep namelijk verschillende jeugdteams bij Dortmund, daar hij met Mario Götze, Marco Reus, Mats Hummels en Antonio Rüdiger speelde. Van laatstgenoemde had de aanvaller een berichtje gekregen. “Ook hij (Rüdiger, red.) wenste me veel sterkte. Net als Tijjani Noslin. Drie jaar geleden speelden wij nog samen bij DHSC, nu voetbalt hij in Italië”, aldus Gandu.

