Oud-speler FC Twente Ronnie S. wordt verdacht van drugshandel en witwassen

Ronnie S. is aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen, zo onthult Tubantia. Ook de vriendin én ouders van de oud-verdediger annex oud-middenvelder zijn aangehouden.

De oud-speler van NAC Breda, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik werd opgepakt in Eindhoven, terwijl zijn vriendin in de kraag gevat werd in Hoogstraten.

Een broer van S. wordt ook gezocht door de politie, maar die werd tijdens de invallen niet thuis aangetroffen. De politie is dus nog op zoek naar de vijfde verdachte. De krant benaderde de advocaten van de verdachten voor commentaar, maar kreeg nul op het rekest omdat de cliënten in beperkingen vastzitten.

Hoewel niet alle details achter de reden van de aanhouding bekend zijn, wordt duidelijk dat de politie de familie op het spoor is geraakt na bestudering van telefoongesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022.

In 2016 stonden de ouders van S. ook al terecht voor een witwaszaak, al werd het koppel destijds in hoger beroep ‘ondubbelzinnig vrijgesproken’. Het Openbaar Ministerie had toen niet voldoende bewijzen dat de 40.000 euro losgeld die gevonden werd afkomstig was uit enig misdrijf.

Of de zaak uit 2016 enig verband heeft met de aanhouding van de familie S. is vooralsnog onduidelijk. De nu nog gezochte broer moet in ieder geval nog terechtstaan voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen, waarvoor hij in maart werd veroordeeld. De broer van Ronnie S. ging in hoger beroep en bleef in afwachting van de uitspraak op vrije voeten.

Het is evenmin duidelijk of de aanhouding Ronnie S. zelf iets te maken heeft met de strafzaak waar zijn broer voor veroordeeld is.