Oud-jeugdspeler van Arsenal en Spurs krijgt 14 jaar cel voor 'ziekelijke' aanval op peuter

Kiernan Hughes-Mason is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De 32-jarige oud-aanvaller, die jarenlang in de jeugd speelde voor Arsenal, krijgt die straf voor de 'ziekelijke' mishandeling van een tweejarig meisje, dat daardoor blijvend hersenletsel opliep.

In januari 2020 was Hughes-Mason de oppas van het jonge meisje, dat hij in een woede-aanval ernstig letsel toebracht. De verwondingen van het meisje werden door medici vergeleken met die na 'een crash op hoge snelheid'.

Zelf hield Hughes-Mason vol dat het meisje bij het spelen was gevallen op haar poppenhuis, maar haar ernstige verwondingen kwamen niet overeen met het verhaal van de oud-vleugelspits. Hughes-Mason werd schuldig bevonden aan kindermishandeling en het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De moeder van het kind zegt dat haar dochter na de brute mishandeling 'niet langer het kleine meisje was dat door de woonkamer danste'. "Hij heeft haar toekomst en het leven dat ze nooit zal hebben van haar afgenomen."

Het slachtoffer lag twee weken in coma en liep levensveranderend hersenletsel op, waardoor ze nu 24 uur per dag verzorging nodig heeft.

In de rechtszaak kwamen schokkende details naar voren. "De verwondingen die het meisje opliep werden veroorzaakt door heftig schudden en doordat haar hoofd hard in contact kwam met een oppervlak. Ze is bijna volledig afhankelijk van anderen voor al haar behoeften. Ze kan niet lopen, kruipen of haar onderlichaam bewegen."

Hughes-Mason speelde van 1999 tot 2006 in de jeugd van Arsenal, daarna nog een jaar bij Tottenham Hotspur en zou doorbreken in het profvoetbal bij Millwal. Hij speelde profvoetbal bij tientallen kleine Engelse clubs.

Ten tijde van de uitspraak was Hughes-Mason al gestopt met profvoetbal. Hij was de manager van Enfield Borough, dat hem na de gerechtelijke uitspraak direct ontsloeg.