Osimhen helpt penalty om zeep en ziet Napoli voor derde keer op rij morsen

Zondag, 24 september 2023 om 20:00 • Tom Rofekamp

Napoli heeft voor de derde maal op rij puntenverlies geleden in de Serie A. De regerend Italiaans kampioen kwam in en tegen Bologna niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Victor Osimhen had dé kans om matchwinner te worden, maar schoot een penalty mijlenver naast. Sem Beukema en Joshua Zirkzee stonden negentig minuten lang op het veld.

Bijzonderheden:

Na een succesvolle seizoenstart verspeelde Napoli thuis tegen Lazio (1-2) en op bezoek bij Genoa (2-2) kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. Op Bologna kon de ploeg zijn frustratie niet botvieren. Victor Osimhen kwam al wel vroeg dichtbij: de Nigeriaanse spits zag zijn poging via de vingertoppen van Lukasz Skorupski op de paal eindigen. Pas in de tweede helft viel er weer wat te beleven, waarbij wederom Osimhen hoofdrolspeler was. De spits liet na een penalty te verzilveren, verkregen na een onhandige struikelpartij van Riccardo Calafiori. Sydney van Hooijdonk bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bologna.

Victor Osimhen krijgt dé kan van 11 meter, maar faalt wel heel opzichtig..

Bologna - Napoli 0-0

72' Victor Osimhen mist strafschop