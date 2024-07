Orkun Kökçü en andere Turkije-speler missen treffen met Oranje in kwartfinale EK

Orkun Kökçü en andere Turkije-speler missen treffen met Nederlands elftal in kwartfinale EK

Het was een treffen waarbij vrijwel letterlijk bijna elke speler op scherp stond. Tien Turken en acht Oostenrijkers verzamelden eerder op het EK al een gele kaart en moesten dus op hun tellen passen. Daarin slaagde niet iedereen.

Bij Turkije stonden Kaan Ayhan, Ugurcan Çakir, Zeki Çelik, Arda Güler, Orkun Kökçü, Mert Günok (nota bene de doelman), Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yildiz en Ismail Yüksek op scherp.

Kökçu wist niet te voorkomen dat hij de kwartfinale met Oranje zouden missen. De voormalig Feyenoord-aanvoerder ging in het duel met Oostenrijk na elf minuten al op de bon. Ploeggenoot Yüksek zal de kwartfinale tegen het Nederlands elftal ook niet vanaf het veld volmaken. Hij ontving vlak voor rust de gele prent en mist daarom het treffen.

Beide middenvelders werden bovendien vroegtijdig naar de kant gehaald tegen Oostenrijk. In het geval van Kökçu was dat noodgedwongen. Na het wegschieten van de bal schoot het er bij de geboren Haarlemmer in bij de hamstring. Ook Yüksek werd gewisseld door bondscoach Vincenzo Montella.

Hoe het middenveld er in die kwartfinale uit gaat zien, is de vraag. Montella koos er dinsdag voor om Irfan Kahveci en Özcan in de ploeg te brengen voor het geschorste tweetal. Vermoedelijk speelt Hakan Calhanoglu dan wel weer gewoon. Hij ontbrak dinsdag tegen Oostenrijk wegens een schorsing.

Aan de kant van Oranje moet een viertal spelers erop letten dat zij niet geschorst raken voor een eventuele halve finale tegen Engeland of Zwitserland. Jerdy Schouten, Joey Veerman, Denzel Dumfries en Donyell Malen pakten allen eerder dit toernooi een gele kaart en zijn dus gewaarschuwd.

