Oranje stuit in groepsfase EK op onder meer Frankrijk en Oostenrijk

Zaterdag, 2 december 2023 om 18:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:02

Het Nederlands elftal is zaterdag tijdens de loting voor het EK in Duitsland gekoppeld aan Frankrijk uit Pot 1. Oranje, dat zelf een plek in Pot 3 had, komt in de groepsfase van het Europees kampioenschap verder uit tegen Oostenrijk (Pot 2) en play-off winnaar A: Polen, Wales, Finland of Estland uit Pot 4. Het EK gaat op 14 juni 2024 van start met de openingswedstrijd Duitsland - Schotland.

Ronald Koeman zal balen dat Nederland Frankrijk treft. Voorafgaand aan de loting blikte hij in gesprek met de NOS vooruit, en kreeg hij de vraag welke landen hij liever wilde ontlopen. "Ik zeg maar niets” antwoordde de bondscoach. “Ik hoop op iets meer geluk dan bij de loting voor de EK-kwalificatie. Toen hadden we juist de meest sterke landen uit alle potten. Laten we maar hopen op iets beters.” Daarmee leek Koeman weg te geven Frankrijk liever niet te treffen. “Pot 1 wordt sowieso sterk, maar het is altijd leuker als je landen treft die je nog niet vaak tegen bent gekomen, zeker niet in de kwalificatie.”

Frankrijk en Nederland troffen elkaar dit jaar al twee keer in de EK-kwalificatiecyclus. In maart werd er een kansloze 4-0 nederlaag geleden, waarna Oranje afgelopen oktober in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit ging.

Oranje speelde in 2020 ook in de groepsfase van het EK tegen Oostenrijk. Onder bondscoach Frank de Boer werd toen een 2-0 overwinning geboekt. Memphis Depay (strafschop) en Denzel Dumfries zorgden destijds voor de treffers.

21 landen zijn al zeker van deelname aan het EK. De drie resterende landen komen uit de play-offs die in 2024 worden gespeeld. Geplaatst voor de play-offs zijn Bosnië en Herzegovina, Estland, Finland, Georgië, Griekenland, IJsland, Israël, Kazachstan, Luxemburg, Polen, Oekraïne en Wales.