Oranje stoot door naar kwartfinale, maar verliest Daniëlle van de Donk

Zondag, 6 augustus 2023 om 07:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:37

De Oranje Leeuwinnen staan in de kwartfinale van het WK. De ploeg van Andries Jonker won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika en neemt het daardoor vrijdag op tegen Spanje. Jill Roord en de teruggekeerde Lineth Beerensteyn verzorgden de doelpuntenproductie. Smet op het duel was de gele kaart voor Daniëlle van de Donk, die daardoor de confrontatie met Spanje moet missen.

Oranje ging de achtste finale met veel vertrouwen tegemoet na de recordzege op Vietnam (7-0). Het kon daarbij ook weer gebruik maken van Beerensteyn, die wegens een blessure ontbrak bij de laatste twee groepsduels. Met de speelster van Juventus schoot Oranje in Sydney uit de startblokken. Al na zes minuten stond de 1-0 op het scorebord: Roord kopte binnen nadat een kopbal van Lieke Martens-Van Leer aanvankelijk nog van de lijn was gehaald.

Oranje staat met 1-0 voor tegen Zuid-Afrika, dankzij een doelpunt van Jill Roord. Kijk live mee naar de tweede helft https://t.co/freLZAcTF2 #NEDRSA #FIFAWWC pic.twitter.com/ri68PRXNEO — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 6, 2023

Roord kroonde zich daarbij tot topscorer aller tijden van de Leeuwinnen op WK's. Met haar vijf goals, verdeeld over drie eindtoernooien deed niemand het beter dan zij. Oranje mocht daarna Daphne van Domselaar danken dat het bjj 1-0 bleef. De keepster belette de continu gevaarlijke Thembi Kgatlana meermaals het scoren in de extra tijd van de eerste helft. De doelvrouw van Zuid-Afrika, Kaylin Swart, beleefde een minder fortuinlijke middag. Zij ging hopeloos in de fout bij een ogenschijnlijk houdbare poging van Beerensteyn, die ze klungelig door haar handen liet glippen: 2-0.

Daar is de 2-0. De keeper van Zuid-Afrika verslikt zich in een uithaal van Lineth Beerensteyn #NEDRSA #FIFAWWC pic.twitter.com/krkWRwLo5k — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 6, 2023

Dat laatste gebeurde halverwege het tweede bedrijf. Zuid-Afrika kreeg daarna nog één grote kans, maar zag Van Domselaar wederom redding brengen. Beerensteyn zag op haar beurt nog een treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. De Leeuwinnen nemen het vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd op tegen Spanje, dat vrijdagnacht Zwitserland met 5-1 opzijzette. Van de Donk ontbreekt dan: zij kreeg haar tweede gele kaart van het toernooi en is daarom geschorst. Dat liet haar niet onberoerd: de tranen biggelden over haar wangen na het laatste fluitsignaal.