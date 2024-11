Oranje plaatst zich voor kwartfinale Nations League na eclatante zege op Hongarije

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League. In de Johan Cruijff ArenA werd de wedstrijd tegen Hongarije met 4-0 gewonnen. Wout Weghorst, Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners waren trefzeker in een wedstrijd die overschaduwd werd door het medisch noodgeval bij Ádám Szalai, assistent-bondscoach van de Hongaren. De oud-spits is in stabiele conditie overgebracht naar het Amsterdam UMC. De finaleronde van de Nations League wordt begin juni 2025 afgewerkt.

Bart Verbruggen begon onder de lat bij Oranje, waar bondscoach Ronald Koeman in het hart van de defensie de voorkeur gaf aan basisdebutant Jan Paul van Hecke boven Stefan de Vrij. Van Hecke vormde het centrum met Virgil van Dijk, terwijl Dumfries en Jurriën Timber de backposities bekleedden. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders stonden op het middenveld, achter aanvallers Donyell Malen, Weghorst en Gakpo.

Oranje begon dramatisch aan de wedstrijd en kreeg al binnen enkele minuten een paar grote kansen om de oren. Zo leidde balverlies van Van Dijk een vrije schietkans in voor Loïc Négo, die nipt buitenspel stond toen hij zijn poging gekeerd zag worden door Verbruggen. Een slordige aanname van Van Hecke zorgde er vervolgens voor dat Dominik Szoboszlai vrije doortocht kreeg. Eenmaal aangekomen in de zestien schoot hij tegen het been van Liverpool-teamgenoot Van Dijk aan.

De camera's draaiden daarna naar de Hongaarse bank, toen duidelijk werd dat Ádám Szalai medische hulp nodig had. De wedstrijd werd onderbroken en de assistent-trainer van Hongarije werd afgeschermd met doeken. Szalai werd in stabiele toestand naar het Amsterdam UMC vervoerd. Toen de wedstrijd hervat werd, liep arbiter Jesús Gil Manzano direct naar het VAR-scherm, waar hij een handsbal van Tamás Nikitscher constateerde. Weghorst schoot de daaropvolgende penalty door het midden raak: 1-0.

Ook na de openingstreffer kwam Hongarije regelmatig gevaarlijk voor het doel van Verbruggen, die handelend moest optreden om een kopbal van Roland Sallai te keren. Aan de andere kant onderscheidde collega-doelman Dénes Dibusz zich met een schitterende reflex op een kopbal richting de verre hoek van Reijnders. Oranje nam het heft in handen en verdubbelde de marge in de twaalfde minuut van de blessuretijd. Zsolt Nagy vloerde Malen, opnieuw kreeg Oranje een penalty. Ditmaal was het de beurt aan Gakpo: 2-0.

Oranje begon goed aan de tweede helft. De ploeg van Koeman creëerde al snel een aardige mogelijkheid via Weghorst, wiens inzet richting de verre hoek ternauwernood gekeerd werd door Márton Dárdai. Weghorst probeerde het even later van iets verdere afstand en trof met een prachtige afstandsknal de lat. Hongarije liet zich ook niet onbetuigd, en voetbalde met regelmaat knap door het middenveld heen. Een voorzet vanaf links belandde in de zestien bij de doorgelopen Szoboszlai, die naast kopte.

Oranje bleek een stuk effectiever en tilde de marge halverwege de tweede helft naar drie. Een voorzet van Gakpo belandde via een Hongaarse verdediger bij Dumfries, die bij de tweede paal een knappe volley in huis had: 3-0. De spanning was daarmee definitief verdwenen. Hongarije geloofde het wel, Oranje hield het tempo laag.

Het bood Koeman de gelegenheid om Koopmeiners, Jorrel Hato, Noa Lang, Mats Wieffer en Jeremie Frimpong minuten te gunnen. Koopmeiners bekroonde zijn invalbeurt door een afgemeten voorzet van Dumfries in de verre hoek te knikken: 4-0. De Juventus-ster kwam ogenblikken later ook dicht bij de 5-0, maar had de pech dat zijn volley op de lat belandde.