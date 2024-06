Oranje Leeuwinnen stellen flink teleur in allerlaatste interland Lieke Martens

Lieke Martens heeft haar 160ste en allerlaatste interland als speelster van de Oranje Leeuwinnen niet afgesloten met een overwinning. Het elftal van bondscoach Andries Jonker speelde in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2025 met 1-1 gelijk tegen Finland. Oranje staat met zeven punten uit vier kwalificatieduels gedeeld bovenaan in een groep met verder Italië, Noorwegen en dus Finland. De eerste twee landen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Zwitserland. De overige landen gaan de play-offs in.

Martens nam afgelopen vrijdag al afscheid van het thuispubliek na de 1-0 overwinning op Finland op Het Kasteel. Er waren de nodige emoties bij de 31-jarige aanvaller, die in 2017 Europees kampioen werd met de Oranje Leeuwinnen. Enkele dagen later kondigde Daniëlle van de Donk ook haar afscheid aan, al doet de middenvelder dat pas na het EK van volgend jaar.

Esmee Brugts ontbrak door ziekte in Finland en er was na tien minuten spelen in Tampere wederom tegenslag voor de bezoekers uit Nederland. Victoria Pelova, die kort achter de spitsen Martens en Lineth Beerensteyn opereerde, moest namelijk met een blessure naar de kant. Wieke Kaptein nam haar plaats in op het middenveld van Oranje.

Na ruim een kwartier spelen namen de Oranje Leeuwinnen de leiding. De Finse keeper Tinja-Riikka Korpela ging hopeloos in de fout met een pass, waardoor Beerensteyn de bal kon onderscheppen. De Oranje-aanvaller wist vervolgens van dichtbij de score te openen. "Het valt ineens helemaal stil", omschreef de commentator van de NOS de stilte in het stadion in Tampere.

De Oranje Leeuwinnen gingen rusten met een voorsprong, maar helemaal gerust kon Jonker er gezien de minieme voorsprong niet op zijn. De Finse ploeg werd steeds gevaarlijker en dat leidde in de 77ste minuut tot de gelijkmaker. Daphne van Domselaar was kansloos op een harde knal in de kruising van Jutta Rantala: 1-1.

De gelijkmaker zorgde voor hernieuwde kracht en energie bij Finland en de thuissupporters. Nederland moest achteruit, beperkte zich in de slotfase tot verdedigen en moest genoegen nemen met slechts een punt. De Oranje Leeuwinnen kwamen nog goed weg toen Ria Öling in de slotminuut en van heel dichtbij hard over schoot. Niet negen, maar dus zeven punten voor de formatie van Jonker na de eerste vier kwalificatieduels.

Voor Martens kwam er na dertien jaar dus definitief een einde als international, al kreeg ze geen publiekswissel in Tampere. De sterspeler van Paris Saint-Germain kwam in 160 interlands tot 62 doelpunten. Martens veroverde de Europese titel in 2017 en was twee jaar later verliezend finalist op het WK in Frankrijk. De Verenigde Staten waren destijds te sterk in de finale: 0-2.

