Oranje-international verrast door oproep: ‘Ik heb er ondanks de blessures niet echt aan gedacht’

Voor Youri Baas kwam de uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman als een verrassing. Hij vertelt aan ESPN hoe hij het nieuws hoorde en wat er door hem heen ging.

Maandag vierde Baas zijn 22ste verjaardag en kreeg hij een wel heel bijzonder verjaardagscadeau: een oproep voor het grote Oranje.

Baas kon het zelf amper geloven. “In de voetballerij kan het opeens heel snel gaan. Ik heb stappen gemaakt dit seizoen en dat dit dan komt als beloning, is wel heel mooi."

De Ajax-verdediger zou in eerste instantie zich melden bij Jong Oranje, maar kreeg van bondscoach Michael Reiziger te horen dat dat niet nodig was. “Ik kreeg zondagavond een belletje van Reiziger. Ik dacht dat hij wilde weten hoe ik er fysiek voor stond, maar hij zei dat ik me bij het grote Oranje mocht melden”, blikt Baas terug.

“Ik heb er ook ondanks de blessures bij Oranje niet echt aan gedacht. Dit is wel een heel mooie beloning”, lacht de 22-jarige linkspoot.

“Ik ga hier genieten en onwijs veel leren. De mensen om me heen hebben me heel veel geholpen”, vertelt Baas. “Mijn vriendin en ouders hebben heel veel voor me betekend en ik heb zelf hard gewerkt. Dan zie je maar waar dat toe kan leiden.”

Baas geeft aan zichzelf nog even in zijn arm te moeten knijpen. “Als je me dit anderhalf jaar geleden zou hebben verteld zou ik je gezegd hebben: ‘je bent niet goed’. Nee, dat had ik toen zeker niet verwacht. Ik ben niet iemand die vooruitkijkt, maar het kan dus snel gaan”, aldus de vervanger van de geblesseerde Denzel Dumfries.