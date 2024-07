Harry Kane wacht nog altijd op zijn eerste teamprijs ooit. De Engelse topschutter wist het verschil zondagavond niet te maken en verloor mede daardoor de EK-finale met 2-1 van Spanje. Opta komt na afloop van de finale met een pijnlijke statistiek over de Bayern München-spits.

In de twee EK-finales die Kane tot nu toe speelde, zondag tegen Spanje en drie jaar geleden tegen Italië, wist Kane slechts één balcontact in het zestienmetergebied van de tegenstander te noteren. Ter vergelijking: Jack Grealish, die niet eens werd geselecteerd voor EURO 2024, heeft twee balcontacten kunnen noteren. Grealish deed tegen Italië slechts 21 minuten mee. "Niet betrokken", concludeert Opta over Kane.

