Opta deelt na Spanje - Engeland bijzonder pijnlijke statistiek van Harry Kane op EK-finales

Harry Kane wacht nog altijd op zijn eerste teamprijs ooit. De Engelse topschutter wist het verschil zondagavond niet te maken en verloor mede daardoor de EK-finale met 2-1 van Spanje. Opta komt na afloop van de finale met een pijnlijke statistiek over de Bayern München-spits.

In de twee EK-finales die Kane tot nu toe speelde, zondag tegen Spanje en drie jaar geleden tegen Italië, wist Kane slechts één balcontact in het zestienmetergebied van de tegenstander te noteren. Ter vergelijking: Jack Grealish, die niet eens werd geselecteerd voor EURO 2024, heeft twee balcontacten kunnen noteren. Grealish deed tegen Italië slechts 21 minuten mee. "Niet betrokken", concludeert Opta over Kane.

Kane vertelde voor de wedstrijd op een persconferentie nog dat hij alle prestaties uit zijn carrière zou inruilen voor een overwinning op Spanje. Het mocht echter niet baten, daar Engeland vlak voor tijd tegen de allesbeslissende 2-1 van Mikel Oyarzabal aanliep. Daarvoor hadden Nico Williams en Cole Palmer gescoord. Kane werd na zestig minuten vervangen door Ollie Watkins.