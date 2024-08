Opstelling FC Twente: Sam Lammers begint op de bank tegen Red Bull Salzburg

De opstelling van FC Twente voor het duel met Red Bull Salzburg is bekend. Trainer Joseph Oosting heeft geen grote verrassingen in petto. Alec van Hoorenbeeck neemt de plek van de vertrokken Robin Pröpper in, terwijl Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval de voorkeur krijgt boven Sam Lammers. De heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League begint om 20:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall verdedigt het doel van FC Twente in de Red Bull Arena. Youri Regeer (rechts) en Anass Salah-Eddine (links) zijn de backs van dienst, terwijl het hart van de verdediging bestaat uit Mees Hilgers en Van Hoorenbeeck.

Op het middenveld moeten Carel Eiting en Mathias Kjølø voor de controle zorgen. Voor hen staat de meer aanvallend ingestelde nummer 10 Sem Steijn. Van Wolfswinkel wordt in de aanval bijgestaan door Daan Rots (rechts) en Mitchell van Bergen (links).

“We hebben ons optimaal kunnen voorbereiden”, blikte Oosting vol vertrouwen vooruit op de persconferentie. “We hebben kunnen doen wat we wilden doen: in de tactiek, het conditionele en het fysieke. We hebben hebben er alles aan gedaan om met de jongens die we hebben zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

Oosting denkt ook dat zijn spelers er klaar voor zijn om een goede uitgangspositie neer te zetten in Oostenrijk, voordat de return in Enschede over een week plaatsvindt. “We hebben er keihard voor gewerkt. Als je ziet waar FC Twente vandaan komt, hebben we iets moois neergezet. Het is steeds weer een stapje omhoog, met veel plezier, op de Twente-manier en met hard werken. Iedereen kijkt ernaar uit om hier morgen (dinsdag, red.) aan de bak te gaan.”

Op papier is FC Twente de underdog, beseft ook Oosting. “Het moge duidelijk zijn dat Red Bull Salzburg een gevestigde naam is in het voetbal. Dat zie je in de filosofie en ze hebben al jarenlang in de Champions League gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat wij er niet alles aan gaan doen om de volgende ronde te halen.”

Opstelling Red Bull Salzburg: Blaswich; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Nene, Ratkov, Gloukh.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Eiting, Steijn, Kjølø; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.