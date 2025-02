RKC Waalwijk heeft belangrijke punten gepakt in de degradatiestrijd. De Waalwijkers wisten mede dankzij twee doelpunten van Oskar Zawada met 5-0 te winnen van NAC Breda.

Het publiek in het Mandemakers stadion kon na zes minuten al juichen. Linksbuiten Richonell Margaret zorgde voor de vroege openingstreffer: 1-0.

Acht minuten later was het weer raak. Een voorzet van Ihatarren stuiterde gevaarlijk door en kwam bij aanvoerder Zawada. Het schot van de spits werd gekeerd, maar nadat Margaret goed breed legde kon Yassin Oukili binnentikken: 2-0.

Het ging van kwaad tot erger voor NAC, want binnen een half uur stond het 3-0. Een goede voorzet van Ihattaren werd tot doelpunt gepromoveerd door de kopsterke Zawada: 3-0.

Het was voor RKC de snelste 3-0-voorsprong in een Eredivisie-duel sinds november 2013, toen NAC Breda eveneens de tegenstander was en de stand na 25 minuten spelen op het scorebord stond.

Na rust volgde bijna een herhaling van de 3-0. Deze keer bracht Ihattaren de bal gevaarlijk voor vanaf de linkerflank en knikte Zawada de bal maar net naast. NAC kreeg vervolgens een grote mogelijkheid via Feyenoord-huurling Leo Sauer. De aanvaller kwam 1 op 1 met RKC-doelman Jeroen Houwen, maar schoot op de paal.

Waar NAC de mogelijkheid liet liggen om terug in de wedstrijd te komen, was RKC dodelijk. Na balverlies van Clint Leemans kwamen de Waalwijkers er snel uit. Oukili stuurde Zawada weg, die met zijn schot doelman Daniel Bielica te machtig was: 4-0. In de slotfase zorgde Chris Lokesa zelfs voor de 5-0.

Dankzij de ruime zege op NAC blijft de ploeg van Henk Fraser hoop houden op handhaving. Het gat met hekkensluiter Almere City is vier punten, maar de Waalwijkers hebben een wedstrijd meer gespeeld. De achterstand op nummer zestien Sparta Rotterdam is nog maar drie punten.