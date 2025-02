Opmerkelijke beelden uit de Premier League: Eze en Andersen houden staredown op het veld

De Premier League staat bekend als de beste competitie ter wereld, met hoogstaand voetbal en een onmenselijk hoog tempo. Eberechi Eze (Crystal Palace) en Joachim Andersen (Fulham) dachten daar tijdens Fulham – Crystal Palace (0-2) anders over.

In de 27ste minuut van de wedstrijd kwamen Eze en Andersen in een rechtstreeks duel terecht, waarna de Engelsman een actie wilde inzetten tegen de Deen. De verdediger stopte echter en keek de aanvaller aan.

Eze besloot eveneens stil te staan en wachtte op een beweging van Andersen. De Fulham-verdediger tikte toen op zijn denkbeeldige klok. Nadat de bal tien seconden stil had gelegen op het gras, hervatte de Engelse aanvaller het spel.

Dit tafereel toverde een lach op de gezichten van beide spelers, maar de lach van Andersen was van korte duur. Tien minuten later werkte hij de bal in eigen doel. In de 66ste minuut begon Jean-Philippe Mateta aan een indrukwekkende rush, die fraai werd afgerond door Daniel Muñoz.

De Colombiaanse vleugelverdediger maakte zijn derde doelpunt van het seizoen en besliste daarmee de wedstrijd. Na afloop zochten Andersen en Eze elkaar op voor een gezellig onderonsje, waarin het voorval werd besproken.

Crystal Palace en uitwedstrijden blijken een gouden combinatie te zijn: de Londense ploeg verloor dit seizoen slechts drie van zijn laatste dertien uitduels. Thuis wonnen the Eagles er slechts twee. Palace staat momenteel op de dertiende plek met 33 punten.

Fulham bezet de tiende plaats en beleeft een wisselvallig seizoen: het speelde negen keer gelijk, verloor zeven keer en trok tien keer aan het langste eind. De ploeg van trainer Marco Silva staat vijf punten achter op de Europese plekken; de laatste keer Fulham Europees voetbal haalde, was in het seizoen 2011/12.