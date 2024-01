Opmerkelijk: Serie A-club meldt zich plotseling bij FC Groningen voor bankzitter

Salernitana hoopt zich deze transferperiode te versterken met Daleho Irandust, zo meldt Gianluca Di Marzio op X. De Italiaanse club heeft de middenvelder van FC Groningen op de korrel en bracht zelfs al een bod uit. Een transfer lijkt reëel, daar Irandust mag vertrekken bij zijn huidige werkgever.

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat een viertal spelers van FC Groningen op de nominatie staat om te vertrekken: Liam van Gelderen, Nordin Musampa, Paulos Abraham en dus Irandust. De transferperiode is een kleine twee weken oud en alle vier spelers staan nog onder contract in de Euroborg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daar kan dus spoedig verandering in komen. Irandust geniet concrete interesse van Salernitana, dat uitkomt in de Serie A, het hoogste niveau van het Italiaanse voetbal. De interesse is opmerkelijk te noemen, daar de linkspoot bij Groningen amper aan spelen toekomt.

Irandust deed in slechts acht van de twintig Keuken Kampioen Divisie-duels die de Trots van het Noorden dit seizoen speelde mee. Twee keer mocht de 25-jarige Zweed aan de aftrap verschijnen. Hij wist niet te scoren, maar verzorgde wel twee assists.

Irandust speelt sinds de zomer van 2021 voor Groningen, dat hem destijds voor enkele tonnen overnam van het Zweedse BK Häcken. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten werd gepresenteerd als een grote versterking, maar Irandust kon de verwachtingen nooit volledig waarmaken.

De drievoudig international spendeerde een groot deel van zijn tijd in Groningen in de ziekenboeg en wanneer hij wel fit was, kon hij niet altijd rekenen op een basisplek. Onder geen van de vier trainers die Irandust meemaakte bij Groningen wist hij een sterkhouder te worden.

Desondanks wacht mogelijk een overstap naar Salernitana. De ploeg uit Salerno speelt voor het derde jaar op rij in de Serie A, maar doet dit seizoen mee om de onderste plekken. Onder leiding van trainer Filippo Inzaghi staan I granata momenteel laatste, met drie punten achterstand op de veilige zeventiende plek.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties