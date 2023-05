Opmerkelijk: roep van fans zorgt ervoor dat Antwerp bekerhuldiging annuleert

Donderdag, 4 mei 2023 om 16:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:38

Royal Antwerp heeft besloten de bekerhuldiging van volgende week te annuleren. De spelers en staf zouden op donderdag 11 mei op het stadhuis samen met de fans vieren dat ze afgelopen zondag KV Mechelen met 0-2 versloegen en zodoende de Croky Cup wonnen. Donderdag communiceert Antwerp via de sociale mediakanalen echter dat de huldiging niet doorgaat.

“De huldiging voor onze bekerwinst op het stadhuis, volgende week donderdag, gaat niet door”, schrijft Antwerp. “RAFC wil de focus op het sportieve – het vervolg van de Champions’ play-offs – leggen en tegelijk rekening houden met de feedback van onze fans die het een lastig tijdstip vinden om tijdig op de Grote Markt te geraken.” Of de huldiging op een later moment alsnog plaatsvindt, wordt vooralsnog niet gecommuniceerd.

Afgelopen zondag veroverde de ploeg van trainer Mark van Bommel voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Belgische beker. In de bekerfinale werd Mechelen door treffers van Vincent Janssen en Michel-Ange Balikwisha met 0-2 verslagen. Behalve Janssen stonden ook Nederlanders Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk in de basis. Voor Van Bommel was het de eerste prijs in zijn trainerscarrière.

Daarnaast maakt Antwerp nog altijd volop kans op landskampioen te worden. Woensdagavond won de club uit de Belgische havenstad zijn eerste duel in de Champions’ play-offs: Union St. Gilloise werd door treffers van Jurgen Ekkelenkamp en Mandela Keita met 0-2 verslagen. Met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand van Antwerp op koploper Racing Genk nog maar twee punten.