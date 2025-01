Opmerkelijk doelwit van Ajax en Feyenoord: 'Ik baal ervan dat het uitgelekt is'

Thomas Duivenvoorden presteert fantastisch als trainer van Quick Boys in de Tweede Divisie en zou binnenkort een prachtige stap kunnen maken naar het profvoetbal, bijvoorbeeld naar Ajax of Feyenoord. Duivenvoorden zelf baalt vooral dat het nieuws in een vroeg stadium is uitgelekt, zo laat de coach weten aan het Leidsch Dagblad.

Naast Ajax en Feyenoord zouden ook sc Heerenveen en De Graafschap belangstelling hebben voor de trainer van Quick Boys, dat bovenaan staat in de Tweede Divisie. Duivenvoorden zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met bepaalde partijen, onder wie Feyenoord-directeur Dennis te Kloese.

"Ik baal er enorm van dat dingen uitlekken, maar blijkbaar is dat hoe het werkt," reageert Duivenvoorden, die baalt van de timing. "Uitgerekend in de week van De Treffers-uit."

Duivenvoorden is niet blij met alle geruchten over zijn persoon, maar weet hoe de voetbalwereld werkt. "Ik begrijp het en weet dat het erbij hoort, maar laat mij maar gewoon bezig zijn met dat waar ik goed in ben. De ontwikkeling van het team, het optimaliseren van onze speelwijze, het analyseren van tegenstanders: dat is waar ik blij van word."

De oefenmeester is bezig aan zijn tweede seizoen in Katwijk aan Zee. Na de derde plaats van afgelopen voetbaljaargang gaat Quick Boys nu voor het kampioenschap in de Tweede Divisie. De ploeg zit bovendien nog in de TOTO KNVB Beker, waarin in december een stunt werd gerealiseerd tegen Fortuna Sittard (3-1 winst). Donderdag volgt een nieuw bekerduel, met sc Heerenveen.

Duivenvoorden wil niet ingaan op alle geruchten. "Ik ga daar ook niks over zeggen, nee. Omdat het afleidt van waar het écht om zou moeten gaan: het team en de wedstrijd tegen De Treffers. Die is voor ons ontzettend belangrijk. Belangrijker dan Heerenveen? Honderd procent! De Treffers staan te laag (tiende, red.) als je kijkt naar kwaliteit en zijn aan de beterende hand. We kunnen aan de bak."