Opmerkelijk: Chelsea-speler duikt plotseling op in Ajax-shirt van Quincy Promes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noni Madueke, die te zien is in een Ajax-shirt van Quincy Promes.

Op Instagram deelt Saul Isaksson-Hurst, die spelers individueel traint, woensdag een foto samen met Madueke. Daarop is de Chelsea-speler te zien in een Ajax-shirt.

Op een andere foto, te zien in de Instagram Stories van Madueke, is ook de achterkant van het shirt te zien. Daarop staan de naam van Promes en rugnummer 11.

Promes en Madueke stonden in de seizoenen 2019/20 en 2021/22 in totaal twee keer tegenover elkaar. Promes speelde destijds bij Ajax, Madueke bij PSV.

Inmiddels staat Madueke, eenmalig international van Engeland, onder contract bij Chelsea. Daar stond hij dit seizoen tot dusver vijf keer in de basis.

Promes is tegenwoordig vleugelaanvaller bij Dubai United, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werd in Nederland eerder al veroordeeld tot celstraffen vanwege vermeende betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en de mishandeling van zijn neef.

Daarnaast loopt er ook nog een zaak tegen Promes in Dubai, vanwege een 'lokale overtreding'. Het Openbaar Ministerie in Nederland verwacht dat deze zaak later dit kalenderjaar zal worden behandeld. Nederland heeft Dubai bovendien gevraagd om uitlevering van Promes vanwege de drugszaak. Dat proces is nog niet afgerond.