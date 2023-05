Openingsdoelpunt van Napoli veroorzaakt een ‘aardbeving van lage intensiteit’

Maandag, 1 mei 2023

Als gevolg van de openingstreffer van Mathías Olivera tijdens het thuisduel van Napoli met Salernitana (1-1) is zondagmiddag een schokgolf gemeten in de omgeving van Stadio Diego Armando Maradona die vergelijkbaar is met een lichte aardbeving. Dat meldt Il Meteo. Ondanks de uitzinnige vreugde moest het kampioenschap van Napoli echter met een paar dagen worden uitgesteld wegens de gelijkmaker van Salernitana in de slotfase.

Na ruim een uur spelen opende Olivera de score voor de ploeg van trainer Luciano Spalletti. Dit resulteerde in zo’n enorme vreugde in Stadio Diego Armando Maradona, dat er ‘een aardbeving van lage intensiteit’ werd veroorzaakt, zo verklaart Il Meteo. Volgens het Italiaanse meteorologisch instituut was er een beving met de kracht van 2 op de schaal van Richter voelbaar.

Na een uur spelen kopt Mathías Olivera de 1-0 binnen.

De 1-0 voorsprong bleek echter niet genoeg voor de overwinning. Een late gelijkmaker van Boulaye Dia gooide roet in het eten voor de Napolitanen, die hun kampioenschap daardoor met een paar dagen uit moesten stellen. Desondanks kan het voor Spalletti al niet meer stuk. “Het idee om al deze mensen het kampioenschap te zien vieren... De toewijding van de stad voel en zie je overal. De droom wordt eindelijk werkelijkheid.”

Met nog zes speelronden te gaan en een voorsprong van achttien punten op achtervolger Lazio kan Napoli de Scudetto eigenlijk niet meer ontgaan. Als de ploeg van Spalletti donderdag op bezoek bij Udinese minimaal gelijkspeelt, zijn ze officieel landskampioen van Italië. Mocht concurrent Lazio een dag eerder zelfs punten verspelen tegen Sassuolo, dan is de ploeg uit Napels woensdag al kampioen. Napoli wacht al 33 jaar op een landstitel.