Open sollicitatie in Goedemorgen Eredivisie naar terugkeer bij Ajax

Zondag, 24 september 2023 om 12:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:48

John van 't Schip snapt weinig van de aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax, zo vertelt hij zondag in Goedemorgen Eredivisie. De voormalig speler, jeugd- en assistent-trainer van de Amsterdamse club gaat direct daarna in op de vraag wie de Duitse bestuurder heeft aangesteld in de Johan Cruijff ArenA. Van 't Schip, die in januari afzag van een functie in de Raad van Commissarissen, zou op termijn graag terug willen keren bij Ajax.

"Wat je nu op het veld ziet, is een reflectie van wat er in de top gebeurt", concludeert Van 't Schip in het ochtendprogramma van ESPN. "Iemand die Mislintat heeft aangesteld, heeft geen verstand van echt voetbal." Vaste tafelgast Hans Kraay junior wil vervolgens weten wie de komt van Mislintat naar Ajax 'erdoor heen heeft gedrukt'. "Edwin van der Sar was nog steeds in functie (als algemeen directeur, red.). En het lijkt mij dat Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.) daar een belangrijke rol in heeft gehad", antwoordt Van 't Schip.

?? John van 't Schip denkt dat Ajax moet schoonmaken vanaf de top. "Iemand die Mislintat heeft aangesteld, heeft geen verstand van echt voetbal" — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2023

"En de rvc heeft een controlerende rol daarin, maar Danny (Blind, red.) was net weg en volgens mij was Jan van Halst toen nog niet aangesteld. Dan krijg je dus dat er mensen worden aangesteld die er geen verstand van hebben en er ook geen gevoel bij hebben", schetst Van 't Schip de bestuurlijke malaise binnen Ajax. Kraay junior suggereert dat er een volledige nieuwe rvc moet aantreden in Amsterdam. "Alles eruit is een beetje moeilijk, ik ken ook niet alle ins en outs. Maar je moet wel beginnen met een reorganisatie van bovenaf. Dat gebeurt ook in grote bedrijven, als het niet goed gaat wordt de CEO vervangen", aldus de voormalig buitenspeler van Ajax, die vindt dat Hendriks en de rvc moeten opstappen.

Geen assistent

Van 't Schip had eerder dit jaar kunnen terugkeren bij Ajax, als assistent van toenmalig tussenpaus John Heitinga. Een definitieve deal kwam echter nooit van de grond, daar hij zichzelf meer als hoofdtrainer ziet. Of Van 't Schip blij is dat hij 'nee' zei tegen Ajax kan hij niet met honderd procent zekerheid zeggen. "Dat weet je niet, dat is altijd achteraf. Als je dan instapt, zijn er misschien heel veel dingen die je kan bepalen. Dat is nu niet zo. Als je nu instapt, krijg je met heel veel zaken te maken die je niet kan veranderen. Er zijn dingen die nog jaren door zullen gaan."

Terug bij Ajax?

Kraay junior werpt tot slot op dat Van 't Schip een terugkeer in de voetballerij nooit uit zijn hoofd heeft gezet. "Jij wil graag weer met je schoenen in de klei staan", brengt de verslaggever naar voren. "Ja, ik wil op zich wel weer wat gaan doen, ja. Het moet wel iets zijn dat me aanspreekt, want op een paar dingen die zijn aangeboden ben ik niet ingegaan. Maar er blijven best wel dingen over die ik wel zou willen doen." Kraay wil direct weten of Van 't Schip hierbij doelt op een terugkeer bij Ajax.

"Ik ben al ik weet niet hoelang weg bij Ajax, dus het is niet zo dat ik aan Ajax vastgebakken zit. Maar Ajax is wel mijn club, mijn tweede huis. Daar ben ik opgegroeid." Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt welke functie de oud-speler specifiek in gedachten heeft. "Uitvoerende functies, dat kan zijn als trainer. En ik ben ooit gevraagd om de grootste talenten te begeleiden, in de tijd van Erik ten Hag. Dat is niet doorgegaan, maar dat leek mij een hele mooie rol. Wat eigenlijk Dennis Bergkamp voor die tijd deed. Dat heeft Ajax ook grootgemaakt, jongens uit de jeugd laten doorstromen."