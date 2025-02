Er staat op het moment haast geen maat op Antony. Zondag scoorde hij voor de derde wedstrijd op rij. Met ook nog een assist leidde hij zo een uiterst eenvoudige zege van Real Betis op Real Sociedad, waar Sheraldo Becker rood kreeg, in: 3-0.

Afgelopen donderdag liet Antony zich nog gelden in de Conference League, toen hij op de openingstreffer voor zijn rekening nam in het duel met KAA Gent. Zondagavond was het opnieuw raak

Een afgeslagen vrije trap kwam op heuphoogte terecht bij de Braziliaanse baltovenaar, die zich geen moment bedacht en op de halfvolley uithaalde: 1-0. Eerder in het duel versierde Antony al een strafschop, die door Giovanni Lo Celso werd gemist.

Daar hield de hoofdrol voor de Manchester United-huurling niet op. Bij de 2-0 van Marc Roca was Antony niet nadrukkelijk betrokken, maar bij het slotakkoord kwam in kleine letters wel zijn naam te staan.

Vanaf de rechterzijlijn vond Antony invaller Roca, die net buiten het strafschopgebied de ruimte vond om uit te halen en zijn tweede van de avond binnen te schieten: 3-0. Voor de voormalig Ajacied was het zijn eerste assist in dienst van Betis, waar de teller verder op drie treffers staat.

Een andere voormalig Eredivisionist beleefde een minder mooie avond. Becker verscheen eveneens aan de aftrap, maar mocht het veld na 75 minuten ruimen met een rode prent op zak. Aanleiding was een harde charge op Angel Ortiz, die zelfs niet kon doorspelen wegens de last.

Beckers rode kaart was al de tweede keer in de wedstrijd dat Sociedad werd gedecimeerd, aangezien Igor Zubeldia in minuut 20 mocht gaan douchen wegens een opzettelijke overtreding op de laatste man.

Manchester United

Terwijl Antony zijn supervorm hervindt in Spanje, kwakkelt Manchester United onverminderd hard door in Engeland. Zondag ging het op bezoek bij Tottenham Hotspur, maar dat bleek weinig succesvol voor the Red Devils.