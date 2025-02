Manchester United zakt na nederlaag bij Tottenham Hotspur naar plek 15 (!) in de Premier League

Manchester United heeft op bezoek bij Tottenham Hotspur zijn twaalfde competitienederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van trainer Rúben Amorim verloor door een vroege treffer van James Maddison met 1-0 in Noord-Londen en zakt naar de vijftiende plaats in de Premier League. Tottenham, dat nu één punt meer heeft dan Man United, stijgt naar plek twaalf.

Het seizoen van Tottenham wordt gekenmerkt door ongekend blessureleed, wat het voor de fans des te fijner maakte dat Guglielmo Vicario en Maddison weer fit genoeg waren om te spelen. Yves Bissouma, Destiny Udogie, Archie Gray, Wilson Odobert en Pape Sarr waren daarnaast voldoende hersteld om op de bank plaats te nemen. Voorin maakte Mathys Tel zijn Premier League-debuut. Bij Man United startten onder meer Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee. Door blessureleed bestond de hele Man United-bank uit jeugdspelers, op Victor Lindelöf na.

Tottenham maakte in de openingsfase de meeste aanspraak op de voorsprong, al kreeg Man United de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Een diepe bal van Harry Maguire belandde perfect voort de voeten van Rasmus Højlund, die kapte en Vicario knap zag redden. Tottenham kreeg enkele minuten later alsnog waar het in die fase recht op had.

Son Heung-min bezorgde de bal via een verdediger tot bij Lucas Bergvall, die André Onana met zijn schot tot een uiterste redding dwong. Veel meer dan alleen redden kon de Kameroener niet, waardoor de bal in niemandsland belandde. Maddison reageerde een stuk alerter dan onder meer De Ligt en schoot van dichtbij raak: 1-0.

Man United kreeg voor rust nog een een meer dan opgelegde kans om op gelijke hoogte te komen. Zirkzee combineerde met Bruno Fernandes, voordat laatstgenoemde de ruimte zag en Alejandro Garnacho een haast niet te missen kans bood. De Argentijn hield het hoofd allesbehalve koel en schoot wild over het doel van Vicario.

Na rust kwam het eerste gevaar op naam van Tel, wiens schot net geen doel trof. De van Bayern München gehuurde aanvaller kreeg niet veel later een nog grotere kans, toen hij op aangeven van Dejan Kulusevski vanaf een meter of elf hopeloos naast schoot. In de tegenstoot liet ook Garnacho een grote mogelijkheid liggen, door oog in oog met Vicario op de Italiaanse goalie te schieten en in de rebound slecht terug te leggen op de al doorgelopen Højlund.

Man United begon steeds meer aan te zetten en opnieuw probeerde Garnacho Vicario te passeren, maar weer kwam de goalie als winnaar uit de strijd. Ditmaal door een schot in de korte hoek knap te pareren. De druk van de bezoekers leidde ook tot een enorme kopkans voor Zirkzee. De Schiedammer kopte teleurstellend naast. Veel dichter bij de gelijkmaker kwam de ploeg van Amorim niet meer, terwijl het bij Tottenham in de slotfase ook aan scherpte ontbrak. Het bleef zodoende bij 1-0.