Ook RKC reageert verbolgen op arbitrale blunders: ‘Snap er geen reet meer van’

Scheidsrechter Edwin van de Graaf heeft vrijdagavond geen goede beurt gemaakt. Bij de wedstrijd RKC Waalwijk - PEC Zwolle (1-1) keurde hij in blessuretijd het winnende doelpunt van de bezoekers goed, maar door ingrijpen van de VAR ging daar onterecht alsnog een streep doorheen. Dat leidde tot woede bij PEC, maar ook aan de kant van RKC heerst een boos gevoel.

Nick Fichtinger dacht PEC in blessuretijd toch nog naar de overwinning te schieten tegen RKC. De videoscheidsrechter had echter buitenspel geconstateerd en trok een streep door het doelpunt. Later communiceerde de KNVB al snel dat dit een grove fout was, aangezien je bij een corner geen buitenspel kan staan.

PEC-trainer Johnny Jansen reageerde direct na de wedstrijd al woest richting de arbitrage, maar ook RKC-trainer Henk Fraser baalde van het optreden van onder meer scheidsrechter Van de Graaf. “Wij hadden meteen in de gaten dat het niet klopte”, doelt Fraser voor de camera van ESPN op het afgekeurde doelpunt. “Ik dacht ook dat de bal niet stil lag, hoor.” Naar die mogelijke overtreding werd uiteindelijk niet gekeken door de VAR.

“Ik denk dat het allemaal doorslaat. Een tijd geleden was de VAR heel bepalend, daar vinden we allemaal wat van. Nu is de VAR weer niet degene die moet ingrijpen. Als ik naar mezelf kijk… Mijn wissels pakten allemaal niet goed uit, maar de scheidsrechter was echt dramatisch”, aldus Fraser.

“Ik heb er moeite mee als scheidsrechters heel hautain gaan fluiten, en dat vond ik van deze man. De handsbal, met alle respect…”, is Fraser gefrustreerd dat zijn ploeg vlak voor het einde van de wedstrijd geen strafschop toegekend werd, nadat de bal ogenschijnlijk tegen de arm van Anselmo García Mac Nulty was gekomen.

“Ik weet het niet meer en volgende week weet een andere trainer het weer niet. Ik weet niet meer wat hands is en wat niet, ik snap er echt geen reet meer van. Je mag vooral niet reageren, want dan krijg je weer boetes en weet ik wat voor onzin allemaal.”

“Ik probeer altijd heel correct te zijn richting scheidsrechters, maar dit is toch gewoon heel slecht? De VAR, maar ook deze scheids. Echt super irritant vond ik hem vandaag. Maar dat kan een keer gebeuren. Ik heb ook veel slechte dagen, maar hij was echt dramatisch”, besluit Fraser.