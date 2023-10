Ook Rafael van der Vaart is benaderd voor functie bij Ajax

Zondag, 8 oktober 2023 om 22:12 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft ook Rafael van der Vaart een functie aangeboden, maar de oud-middenvelder kan die vanwege zijn privésituatie niet aangaan, zo meldt De Telegraaf. Het dagblad bevestigt dat John van 't Schip een overeenkomst heeft bereikt met Ajax om toe te treden tot het nieuw te vormen technisch hart.

Van 't Schip komt op voorspraak van interim-algemeen directeur Jan van Halst, die de gesprekken namens Ajax deed. Het technisch hart zal gaan bestaan uit technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, hoofdtrainer Maurice Steijn en Van 't Schip.

Het drietal zal de komende winterse periode over het transferbeleid bij Ajax waken. De Amsterdammers willen de macht niet langer in handen geven van één man, nadat de twaalf aankopen van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat tot op heden allemaal mislukt lijken.

Van der Vaart is eveneens gevraagd om toe te treden tot het technisch hart. De oud-middenvelder zou Ajax graag helpen en staat open voor de functie, maar is momenteel woonachtig in Roemenië vanwege zijn vriendin Estavana Polman. Zij handbalt bij Rapid Bucuresti.

Op 6 september werd Damián van der Vaart, de zoon van Rafael, al gecontracteerd door Ajax. De zeventienjarige middenvelder tekende een contract voor één seizoen tot medio 2024.

Zijn vader en moeder Sylvie Meis waren bij zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA. "Dit is de club die mij alles geleerd heeft", zei Rafael van der Vaart.

"Damián krijgt nu de kans om zich te bewijzen. Ik vind Ajax nog steeds de beste opleiding voor een speler, dus ik ben enorm benieuwd", aldus Van der Vaart senior een maand geleden.