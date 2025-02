PSV-coach afgewezen voor trainerscursus: 'Ik voldoe overal aan, maar...'

Theo Lucius is onlangs door de toelatingscommissie van de KNVB afgewezen voor de cursus voor profcoaches, zo bevestigt de assistent-trainer van PSV aan het Eindhovens Dagblad. Lucius vindt de mededeling vanuit Zeist 'heel teleurstellend' en heeft het gevoel dat de beoordeling niet objectief is.

Er was de afgelopen weken veel te doen over de trainerscursus van de KNVB, omdat ook Pascal Bosschaart onlangs een afwijzing kreeg. Bosschaart leidde Feyenoord als interim-coach in de Champions League succesvol langs AC Milan, maar mocht vanwege het ontbreken van het hoogste trainersdiploma niet langer aanblijven.

Lucius is al sinds 2016 in verschillende rollen actief als (jeugd)coach bij PSV. De oud-rechtsback, die drie keer voor het Nederlands elftal uitkwam, werd de laatste jaren al meerdere keren afgewezen voor de trainerscursus van de KNVB.

"Heel teleurstellend, omdat ik door veel mensen word gestimuleerd om deze richting uit te gaan", zegt Lucius. "En dat zijn allemaal mensen van wie ik honderd procent zeker weet dat ze eerlijk zijn en dat ze me het zouden afraden als ze me ongeschikt zouden vinden."

Lucius was vorig seizoen assistent-trainer bij Jong PSV. Hoofdtrainer Peter Bosz was gecharmeerd van het werk van Lucius en haalde de oud-verdediger afgelopen zomer bij zijn technische staf. Sinds dit seizoen zit Lucius dus op de bank als assistent-coach bij PSV 1.

Lucius heeft de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar wordt daarin belemmerd door de afwijzing van de KNVB voor de cursus. "Ik voldoe gewoon aan de criteria om toegelaten te worden, maar word afgewezen op basis van een subjectieve waarneming", vindt Lucius.