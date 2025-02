Feyenoord-coach Bosschaart onthult reden afwijzing voor cursus; Hans Kraay junior snapt er niets van

Pascal Bosschaart leidde zaterdag waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als interim-coach van Feyenoord. De Rotterdammers speelden in de ogen van Bosschaart 'een draak van een wedstrijd' tegen Almere City FC (2-1), die dankzij een late goal van Dávid Hancko werd gewonnen.

Bosschaart mocht het seizoen niet afmaken als hoofdtrainer van Feyenoord, omdat hij niet beschikt over het hoogste trainersdiploma. De oud-verdediger werd een aantal weken geleden tot zijn grote teleurstelling afgewezen voor de trainerscursus.

"Ik heb daar al een aantal weken uitsluitsel over", zegt Bosschaart na afloop voor de camera van ESPN." Ik heb daar een gesprek met Jan Zoutman (hoofddocent bij de KNVB, red.) over gehad. Mijn visie was te veel de visie van Feyenoord, dus niet zozeer mijn eigen visie, werd er aangegeven."

Verslaggever Hans Kraay junior begrijpt er helemaal niets van. "Jouw visie was te veel de visie van Feyenoord? Wat is dat voor..." Bosschaart: "Iedere trainer heeft een visie. Toevallig is mijn visie een beetje zoals die van Feyenoord."

Ook presentator Jan Joost van Gangelen is hoogst verbaasd. "Ik neem aan dat elke trainer wel een visie heeft die bij een bepaalde club hoort. Dat vind ik sowieso een beetje gek."

Bosschaart wil echter 'helemaal niet negatief doen over de KNVB'. "Dat mogen anderen lekker doen. Zij volgen het protocol en daar hebben ze zich aan gehouden. Het moet door een commissie heen. Het valt ze niet te verwijten. Zij moeten een selectie maken: wie wel, wie niet? Ik ben helaas buiten de boot gevallen."

Bosschaart houdt de moed erin. "Ik ga me over anderhalf jaar weer opgeven." Bosschaart gaat ervan uit dat het zaterdag zijn laatste duel was. "Het is nog niet officieel, maar als ik de berichten mag geloven was het inderdaad mijn laatste. Ik heb ervan genoten." SC Heerenveen-trainer Robin van Persie wordt naar verwachting maandag gepresenteerd als nieuwe Feyenoord-coach.