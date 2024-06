Ook AS Roma geïnteresseerd in Feyenoord-uitblinker: vraagprijs van 30 miljoen

Ook AS Roma wil zich mengen in de strijd om de handtekening van Yankuba Minteh, zo meldt Gianluca Di Marzio. De negentienjarige aanvaller van Newcastle United heeft zijn marktwaarde in zijn huurperiode bij Feyenoord aardig weten op te krikken en mag nu vertrekken bij the Magpies, dat een vraagprijs van dertig miljoen heeft vastgesteld.

Minteh maakte afgelopen seizoen veel indruk bij Feyenoord, waar hij in 37 officiële wedstrijden 11 keer scoorde en 6 keer aangever was. Dennis te Kloese zou Minteh graag zien terugkeren bij Feyenoord, maar Newcastle ziet een nieuwe verhuurperiode niet zitten. Feyenoord kan bovendien de hoge vraagprijs niet ophoesten.

Newcastle zou het liefst langer doorgaan met Minteh, maar moet ook denken aan het financiële plaatje. Clubs in de Premier League mogen namelijk over drie seizoenen maximaal 105 miljoen pond verlies maken. Daarom zal de club deze zomer een aantal spelers, waaronder Minteh, gedwongen moeten verkopen, zodat absolute sterspelers kunnen blijven.

De goede prestaties van Minteh in Nederland hebben geleid tot interesse van diverse buitenlandse topclubs. Onder meer Everton, Olympique Marseille en Borussia Dortmund zouden hem dolgraag overnemen. Bovendien werd Liverpool genoemd, waar Minteh zich zou kunnen herenigen met Arne Slot.

Nu zou ook Roma in de race zijn voor de handtekening van de Gambiaan. Daniele De Rossi zou in Minteh de ideale aanwinst zien voor zijn voorhoede. Die linie moet flink versterkt worden, daar Romelu Lukaku en Sardar Azmoun deze zomer terugkeren bij hun clubs na een verhuurperiode in Rome.

Daarom zou Minteh gelden als een van de belangrijkste transfertargets van Roma deze zomer. De club zoekt een aanvaller met veel potentie en Minteh zou perfect in die beschrijving passen.

Newcastle zou een bedrag verlangen van zo’n dertig miljoen euro, nadat het de buitenspeler vorig seizoen voor een bedrag van zeven miljoen euro overnam van Odense Boldklub. Transfermarkt taxeert de zesvoudig international van Gambia inmiddels op 16 miljoen euro.

