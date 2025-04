Ontroerde Peter Houtman uit dankbaarheid voor schitterend spandoek bij Feyenoord - FC Groningen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Peter Houtman.

De 67-jarige Houtman stopt aan het einde van het seizoen als stadionspeaker bij Feyenoord, omdat bij hem de diagnose Alzheimer is vastgesteld.

In zijn jongere jaren joeg Houtman de ene na de andere bal binnen, voor onder meer Feyenoord en FC Groningen. Bij Groningen scoorde hij zelfs 128 keer, waarmee hij de topscorer aller tijden is van de Trots van het Noorden.

Afgelopen woensdag stonden Feyenoord en Groningen tegenover elkaar in De Kuip. Vlak voor de aftrap werd Houtman verrast met een schitterend spandoek van de meegereisde Groningen-supporters. Onder zijn afbeelding stond de tekst 'Topschutter aan de Zaagmuldersweg', verwijzend naar de locatie van het oude Oosterparkstadion.

Met een bericht op sociale media uit Houtman zijn dankbaarheid voor het prachtige eerbetoon. “Beste FC Groningen-supporters: wat ben ik gisteren onwijs verrast door jullie prachtige actie!”

“FC Groningen heeft een speciaal plekje in mijn hart en gisteren heeft iedereen kunnen zien waarom. Ontroerd en dankbaar voor dit ontzettend mooie gebaar! Dank!”, aldus Houtman.