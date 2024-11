Ontketende Mohamed Salah hint met klaagzang op mogelijk vertrek bij Liverpool

Mohamed Salah was zondag met twee goals de grote held van Liverpool, dat het lastig had tegen hekkensluiter Southampton maar desondanks met 2-3 zegevierde. Toch is de inmiddels 32-jarige topschutter niet helemaal tevreden over de gang van zaken op Anfield, zo bleek uit een interview na afloop van de clash aan de Engelse zuidkust.

''Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club. Ik heb nog geen voorstel ontvangen'', verklaart Salah in gesprek met NBC Sports Soccer.

''We zijn bijna in december en ik heb nog geen aanbieding ontvangen om bij Liverpool te blijven. Daarom heb ik ook het gevoel dat het einde hier nadert'', houdt de Egyptische aanvaller ernstig rekening met een vertrek bij de koploper in de Premier League.

''Ik ben al jaren aan Liverpool verbonden en er is ook geen club zoals deze. Ik hou van de fans en ik van hen'', vervolgt de dankbare Salah. Om er direct aan toe te voegen. ''Maar en ligt momenteel dus geen voorstel op tafel. Maar ik heb daar verder geen invloed op, dus wacht ik het allemaal wel af.''

De hele situatie zorgt voor teleurstelling bij de nog immer gedreven Salah. ''Natuurlijk, ja. Ik stop voorlopig nog niet, dus ik speel gewoon, concentreer me op het seizoen en doe er alles aan om de Premier League en hopelijk ook de Champions League te winnen. Ik ben teleurgesteld, maar we zullen zien."

Mede dankzij de klasse van Salah, met tien goals nummer twee op de topscorerslijst van de Premier League, gaat Liverpool voorlopig aan kop. Het gat met nummer twee Manchester City bedraagt acht punten en bij winst zondag op de achtervolger groeit de voorsprong naar maar liefst elf punten.

Salah is sinds medio 2017 aan Liverpool verbonden. In de afgelopen jaren veroverde hij met the Reds de Champions League, Engelse landstitel, FA Cup en de EFL Cup. Hij bezet met 223 goals in alle competities de vijfde plek op de ranglijst van topscorers aller tijden van Liverpool.