FC Barcelona herstelt voorsprong op Real Madrid dankzij razendsnelle hattrick Robert Lewandowski

FC Barcelona heeft zondagmiddag een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op bezoek bij Deportivo Alavés: 0-3. Het verschil werd in de eerste helft gemaakt door Robert Lewandowski, die na 32 minuten al een hattrick op zijn naam had staan.

Barça begon nog zonder Frenkie de Jong aan de uitwedstrijd in het Estadio Mendizorrotza. De van een enkelblessure terugkerende middenvelder nam wel plaats op de bank.

Al in de zevende minuut had Lewandowski zijn eerste erin liggen. Uit een vrije trap van Raphinha kopte hij van dichtbij de 0-1 tegen touwen.

Een kwartier later was het wederom raak voor de topschutter en opnieuw was Raphinha de aangever. De Braziliaanse buitenspeler snelde langs zijn man en legde af op Lewandowski, die simpel kon afwerken: 0-2.

Ook bij de 0-3 werd veel van het voorwerk gedaan door de aangever. Eric García, die al in de zesde minuut inviel voor de geblesseerde Ferran Torres, had een fraaie steekpass in huis en zette Lewa oog in oog met Alavés-doelman Antonio Sivera: 0-3.

Op slag van rust dacht de thuisploeg iets terug te doen via Toni Martínez, maar de 1-3 werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na de theepauze was het elftal van Flick nog altijd dominant, maar waren de kansen schaarser. Ook Lewandowski slaagde er niet meer in om Sivera te passeren en zo bleef de schade voor Alavés, dat nog een doelpunt van Santiago Mouriño afgekeurd zag worden, beperkt.

Dankzij de driepunter herstelt Barcelona zijn voorsprong op naaste belager Real Madrid. De regerend landskampioen van Spanje heeft er 21, Barça drie meer.