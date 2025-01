Ontketende Justin Kluivert is beul van Newcastle United en produceert wéér een hattrick

Een zeer tegenvallende middag voor Newcastle United in de Premier League. De nummer vier verslikte zich namelijk in Bournemouth: 1-4. Justin Kluivert tekende opnieuw voor een hattrick, net als eerder dit seizoen tegen Wolverhampton Wanderers. Alexander Isak, die acht Premier League-duels op rij scoorde, kon daar niets tegenover stellen. Sven Botman deed 45 minuten mee bij Newcastle.

Bournemouth kende een droomstart in het St. James' Park. Na een vlotlopende aanval schoot Kluivert de bal van binnen de zestien in de verre hoek: 0-1. Een vroege tegenslag voor Newcastle, dat de rug rechtte en halverwege de eerste helft op gelijke hoogte kwam.

Lewis Hall draaide een hoekschop voor het doel en het was Bruno Guimarães die vervolgens onberispelijk raak kopte. Het sein voor de fans van Newcastle om nog meer geluid te maken, al werd het behoorlijk stil twee minuten voor het rustsignaal.

Guimarães verloor de bal op eigen helft, waarna Kluivert in het strafschopgebied van Newcastle in balbezit kwam. De vleugelaanvaller dacht niet na en tekende met een bekeken schuiver voor de 1-2. Een flinke opsteker voor Bournemouth, dat ver moest reizen richting het noordoosten van Engeland.

De tweede goal gaf vertrouwen aan Bournemouth, dat sterk uit de kleedkamer kwam. Er ontstonden diverse kansen, onder meer voor Dean Huijsen, die een kopbal net naast het doel zag verdwijnen. De bezoekers tilden de stand na een uur zelfs naar 1-3, maar Dango Ouattara had pech: de bal was al buiten de lijnen geweest.

Het zorgde voor een spannende slotfase, met aan Newcastle de taak om de achterstand weg te poetsen. Sandro Tonali was onvermoeibaar en Isak deed er alles aan om de bevrijdende 2-2 op het scorebord te krijgen. The Magpies wisten echter niet te scoren. Kluivert deed dat in blessuretijd wél met een rake knal van net buiten de zestien. Hierdoor evenaarde de uitblinker Erling Haaland, die ook op twee hattricks staat dit seizoen. Ver in blessuretijd bepaalde Milos Kerkez de eindstand op 1-4 met een harde knal in de verre hoek.

Het was na het laatste fluitsignaal feest bij Bournemouth, dat oprukt naar de zesde plaats in de Premier League. The Cherries zijn Newcastle tot op een punt genaderd en stuiten volgende week op nummer twee Nottingham Forest.