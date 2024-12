Ontketende Gabriel Jesus schiet Arsenal met hattrick naar halve finale EFL Cup

Arsenal heeft zich woensdagavond ten koste van Crystal Palace geplaatst voor de halve finale van de EFL Cup. De ploeg van manager Mikel Arteta keek al snel tegen een achterstand aan, maar rechtte de rug en draaide de bordjes na rust om: 3-2. Gabriel Jesus was de grote man aan de kant van Arsenal met een hattrick.

Arteta had basisplaatsen in petto voor onder meer Jurriën Timber, Kieran Tierney, Mikel Merino, Raheem Sterling en Gabriel Jesus. Vaste krachten William Saliba, Gabriel Magalhães, Bukayo Saka, Martin Ødegaard en Kai Havertz namen plaats op de bank in het natte en winderige Emirates Stadium.

Arsenal kende een dramatische start van de Londense derby. Jakub Kiwior schatte een lange bal helemaal verkeerd in, waardoor Jean-Philippe Mateta in kansrijke positie kwam. De spits van Palace liet doelman David Raya kansloos met een schuiver in de verre hoek: 0-1. Tegenslag voor Arsenal, dat schreeuwde om een penalty na vermeend hands van Trevoh Chalobah. De bal kwam desondanks niet op de stip te liggen.

De flink gewijzigde thuisclub probeerde de achterstand weg te poetsen, maar was aanvallend onmachtig. Sterling en Leandro Trossard konden weinig uitrichten op de flanken. Sterling was met een fraaie vrije trap nog wel dicht bij de 1-1, ware het niet dat Dean Henderson goed oplette de bal onder de lat wegplukte. Frustratie en ergernis derhalve in het Arsenal-kamp toen het rustsignaal klonk in Noord-Londen.

Arteta greep in de rust in en liet Saliba en Ødegaard opdraven. Ethan Nwaneri en Thomas Partey mochten voortijdig gaan douchen. Arsenal kwam getergd uit de kleedkamer en had pech dat Merino (naast) en Sterling (lat) goede mogelijkheden onbenut lieten. Even later was het alsnog 1-1. Gabriel Jesus anticipeerde goed op een fraaie pass van Ødegaard en liet Henderson kansloos met een stift. De Braziliaan leek buitenspel te staan, maar door het ontbreken van de VAR bleef een check uit.

Arsenal had 92 procent balbezit na rust en drong Palace ver naar achteren. Jesus draaide na 63 minuten goed weg van zijn bewaker, om vervolgens te worden gestuit door Henderson. Arteta wilde per se winnen en gooide Saka voor de leeuwen, als vervanger van Sterling. Het bleek een gouden greep te zijn, want Saka stelde Jesus ruim een kwartier voor tijd in staat om de 2-1 in de verre hoek te knallen.

Ødegaard nam Arsenal bij de hand en had een groot aandeel in de 3-1. De Noors stuurde Jesus op tijd weg en de snelle aanvaller schoot alleen voor Henderson hard raak in de linkerhoek. Zijn hattrick was daarmee compleet. Voormalig Arsenal-speler kopte vijf minuten voor tijd de 3-2 binnen, maar verder kwam Palace niet. Arsenal is halvefinalist in de EFL Cup. Palace mag het zaterdag weer eens proberen tegen Arsenal, dan in de Premier League.