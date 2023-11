‘’Ontevreden‘ Weghorst kan in de zomer pikante transfer maken’

Woensdag, 15 november 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:42

Galatasaray bekijkt de mogelijkheid om Wout Weghorst in te lijven, zo schrijft Fanatik. Vermoedelijk gaat het daarbij om een zomertransfer, daar de 31-jarige spits op dit moment wordt uitgeleend aan TSG Hoffenheim. Weghorst is nog altijd eigendom van het Engelse Burnley.

Bij de laagvlieger uit de Premier League heeft Weghorst nog maar weinig successen beleefd. De spits degradeerde vorig jaar naar de Championship en werd vervolgens verhuurd aan Besiktas en Manchester United. Galatasaray wil hem definitief overnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Weghorst loopt echter nog door tot medio 2025 bij Burnley, waardoor Galatasaray met een transfersom over de brug zal moeten komen om de Oranje-international los te weken. Transfermarkt schat de waarde van de in Borne geboren aanvalsleider momenteel op negen miljoen euro.

Een terugkeer naar Turkije zou uiterst pikant zijn, daar Galatasaray en Besiktas stadsgenoten en aartsrivalen zijn. Als speler van Besiktas kwam Weghorst in 18 wedstrijden tot 9 doelpunten en 4 assists. Afgelopen winter werd zijn Turkse avontuur abrupt afgebroken door zijn transfer naar United.

Volgens Fanatik staat Weghorst niet onwelwillend tegenover een terugkeer op de Turkse velden. Hij zou zich niet gelukkig voelen bij Hoffenheim, zo klinkt het. Weghorst wist in de laatste vier wedstrijden echter drie keer te scoren en is steevast verzekerd van een basisplaats.

Poll

In Turkije zit niet iedereen te wachten op de komst van Weghorst. In een poll onder het artikel ziet zestig procent van de mensen hem liever niet komen. Veertig procent voelt er wel iets voor. De poll was dinsdagochtend door ruim vijfhonderd mensen ingevuld.

Tot dusver kwam Weghorst elf keer in actie namens Hoffenheim, waarin hij drie keer scoorde en één keer als aangever fungeerde. Op dit moment verblijft hij in Zeist om zich met Oranje voor te bereiden op de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.