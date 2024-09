Ontevreden Kroes blikt terug op transferwindow Ajax: ‘Ik heb bakzeil gehaald’

Alex Kroes is niet tevreden over de transferwindow van Ajax. Voor de Amsterdammers sluit de markt maandagnacht. De technisch directeur presenteerde enkel Bertrand Traoré (transfervrij), Daniele Rugani (huur) en Wout Weghorst, terwijl de financiële doelstelling wat betreft uitgaande transfers bij lange na niet werd behaald.

Ajax-supporters hoeven er niet op te rekenen dat er op Deadline Day nog versterkingen komen. De Amsterdammers moeten zoals bekend eerst verkopen voordat ze zelf spelers kunnen aantrekken. Volgens Kroes gebeurt er momenteel ‘bar weinig’.

De technisch directeur is ook niet tevreden over de zomerse transferwindow. “Ik heb lang volgehouden om spelers niet te verhuren omdat ik ze wilde verkopen, maar dat is niet gelukt. Ik heb bakzeil gehaald”, zegt Kroes tegenover ESPN.

Hij doelt onder meer op Borna Sosa, Jakov Medic en Naci Ünüvar, die uiteindelijk allemaal op huurbasis vertrokken. Kroes wilde 100 miljoen euro ophalen uit transfers, maar de teller lijkt te blijven steken op 36 miljoen euro door de verkopen van onder anderen Georges Mikautadze, Francisco Conceição en Silvano Vos.

“Je hebt ook met mensen te maken”, legt de technisch directeur uit. “Soms kun je ze wel verkopen, maar zegt de speler zelf: ‘Ik blijf nog even.’”

Onder meer Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal werden de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Beide spelers zijn op Deadline Day echter nog steeds contractspeler van Ajax.

De Amsterdammers legden enkel een transfersom op tafel voor Wout Weghorst, die de concurrentiestrijd aan moet gaan met Brian Brobbey. Kroes is van mening dat zijn komst niet tot kapitaalvernietiging van Brobbey hoeft te leiden. “Nee, de waarde van Brobbey gaat volledig door hemzelf bepaald worden, als hij presteert zoals hij kan presteren, is dat goed voor Brobbey zelf en voor Ajax.”