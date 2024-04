Ongrijpbaar Bayer Leverkusen pakt mede dankzij goal van Frimpong finaleticket

Bayer Leverkusen staat in de finale van de DFB-Pokal. De succesformatie van trainer Xabi Alonso was woensdagavond in eigen huis met 4-0 te sterk voor Fortuna Düsseldorf en mag daardoor nog steeds dromen van de dubbel. Leverkusen stevent af op de titel in de Bundesliga en kan zich nu dus ook gaan opmaken voor de finale van de beker. Daarin is FC Kaiserslautern de tegenstander.

Bijzonderheden:

Leverkusen kwam dankzij Jeremie Frimpong al na zeven minuten op voorsprong in de BayArena. Patrick Schick maaide half over een pass van Granit Xhaka heen, waarna de bal bij de Oranje-international belandde. Frimpong bedacht zich geen moment en schoot hard achter Düsseldorf-doelman Florian Kastenmeier: 1-0.

?????????????? ???????????????? zorgt voor een droomstart ?? Na 6 minuten komt Leverkusen al op voorsprong door deze lekkere knal van Frimpong! ??#ZiggoSport #DFBPokal #B04F95 pic.twitter.com/gAViTqJ0TY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2024

Leverkusen zou ruim een kwartier later de marge verdubbelen na heerlijk combinatievoetbal. Alejandro Grimaldo en Edmond Tapsoba speelden goed onder de druk van de bezoekers vandaan, wat ervoor zorgde dat Florian Wirtz zeeën van ruimte had om een counter op te zetten. Het supertalent van de Duitsers behield het overzicht en gaf op de linkervleugel mee aan Amine Adli. Laatstgenoemde schoof in de verre hoek raak: 2-0.

Tien minuten voor rust kwam Wirtz zelf op het scorebord en was Adli juist de man van de assist. Kastenmeier schoof de bal zomaar in de voeten van Robert Andrich en binnen twee passes stond Wirtz oog in oog met de keeper van Düsseldorf. De Duitser faalde niet: 3-0. Dat deed Wirtz ook niet in de zestigste minuut, toen hij vanaf de strafschopstip de eindstand op het bord zette: 4-0.

Perfect uitgespeeld van ????????????????????! ?? Het team van Xabi Alonso maakt er via een heerlijke aanval 2-0 van ?#ZiggoSport #DFBPokal #B04F95 pic.twitter.com/ZzQ4QlFbcy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2024

