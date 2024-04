Ongelukkig moment Dumfries deert Inter niet dankzij treffer in minuut 90+5

Inter heeft maandagavond op de valreep weten te winnen van Udinese. Lang leken i Nerazurri genoegen te moeten nemen met een punt, maar vlak voor tijd maakte Davide Frattesi de winnende 1-2. De voorsprong van koploper Inter op nummer twee AC Milan is nu liefst veertien punten. Udinese staat vijftiende.

Inter begon het duel met Denzel Dumfries als wingback aan de rechterkant. Davy Klaassen startte op de bank, terwijl de geblesseerde Stefan de Vrij nog altijd ontbrak bij de selectie.

Ook bij Udinese startte er een Nederlander: Kingsley Ehizibue. Daarnaast stond er met Maduka Okoye, die eerder onder de lat stond bij Sparta Rotterdam, nog een voormalig Eredivisionist op het veld bij de thuisploeg.

Oei! Wat miscommunicatie ?? Dumfries en keeper Yann Sommer begrijpen elkaar niet... en dus is het 1-0 voor Udinese ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/QrGHB5Z4Le ‚ÄĒ Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2024

Inter domineerde in de eerste helft en was een paar keer dicht bij de openingstreffer. Met name Hakan Çalhanoglu was een aantal keer dreigend, maar Okoye wist zijn doel met goede reddingen schoon te houden.

Vijf minuten voor rust was het aan de andere kant van het veld plots wél raak. Lazar Samardzic gaf de bal laag voor, maar door miscommunicatie tussen Dumfries en doelman Yann Sommer rolde de bal zomaar binnen: 1-0.

Aan het begin van de tweede helft dacht Inter op gelijke hoogte te komen, toen Carlos Augusto scoorde uit een vrije trap. Er bleek echter sprake van buitenspel, waardoor er een streep door de treffer ging.

Vijf minuten later was het alsnog gelijk. Okoye wilde een voorzet van Federico Dimarco wegboksen, maar kwam daarbij enigszins lomp uit en raakte Marcus Thuram. De bal ging op de stip en Çalhanoglu benutte het buitenkansje: 1-1.

In het restant van de wedstrijd ging Inter volop op zoek naar de voorsprong, en vlak voor tijd werd het toch nog 1-2. Frattesi tikte binnen uit de rebound, nadat een afstandsschot van Lautaro Martínez op de paal was beland.

