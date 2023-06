Onderzoek gestart naar Mourinho: ‘Hij is toxisch en verdient 10 duels schorsing’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:46

De UEFA is een tuchtprocedure begonnen tegen José Mourinho. De trainer van AS Roma ging woensdag na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla (1-1, 4-1 n.s.) compleet door het lint en beledigde de Britse scheidsrechter Anthony Taylor tot op het bot. In Engeland wordt geschreeuwd om een megaschorsing. "Mourinho is toxisch en zijn scheldtirade tegen Anthony Taylor moet grote gevolgen krijgen", vindt The Telegraph.

Op beelden was te zien hoe de temperamentvolle Mourinho na middernacht in een parkeergarage van de Puskás Aréna de confrontatie zocht met Taylor. De coach van AS Roma verwijt de scheidsrechter de wedstrijd te hebben 'kapotgefloten' met te veel gele kaarten en wilde bovendien een penalty na een handsbal van Sevilla-middenvelder Fernando. Mourinho wenste Taylor, die in een busje werd weggevoerd, zowel in het Engels als Italiaans van alles toe en noemde hem onder meer 'een fucking schande'. "Hij lijkt wel een Spaanse scheidsrechter", voegde Mourinho eraan toe.

Jose Mourinho swearing at referee Anthony Taylor in the car park after Roma lost the Europa League final ?? @tvdellosport pic.twitter.com/ZdTxCbiR95 — MailOnline Sport (@MailSport) June 1, 2023

The Telegraph komt op voor landgenoot Taylor en eist dat Mourinho aangepakt wordt. "De scènes op de luchthaven van Boedapest waren onaanvaardbaar", stelt het Britse dagblad. "Mourinho is als een pestkop op de speelplaats en de enige manier om hem te stoppen is door strenge sancties op te leggen." Taylor is na afloop onvoldoende beschermd door de UEFA, zo vindt de krant.

"Het gebrek aan beveiliging dat Taylor had in die ondergrondse parkeergarage is verbazingwekkend, en dat is de UEFA aan te rekenen. Er zou een wedstrijdafgevaardigde en een waarnemer bij zijn geweest, maar dat is niet genoeg. Wat we zagen was ongekend, venijnig en zeer verontrustend." The Telegraph vindt dat Mourinho voor tien duels geschorst moet worden. "Mensen zullen zeggen dat dat buitensporig is, maar hij verdient het. Mourinho en anderen denken dat ze overal mee weg kunnen komen."