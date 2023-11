Onana maakt bizarre blunder na tweede rake vrije trap van Hakim Ziyech

Woensdag, 29 november 2023 om 20:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

Hakim Ziyech heeft André Onana tot twee keer toe geklopt met een vrije trap in het duel tussen Galatasaray en Manchester United. De Marokkaans international schoot na ruim een half uur spelen al raak en deed dat een kwartier na rust opnieuw. De Kameroener maakte bij de tweede treffer een ongelooflijke blunder en zag de thuisploeg daardoor op 2-3 komen.

Manchester United kende een droomstart. Garnacho werd gevonden aan de linkerkant van de zestien en passeerde Fernando Muslera met een verwoestend schot in de korte hoek: 1-0. Net toen Galatasaray zich in de fase daarna in de wedstrijd leek te bijten, sloeg Fernandes aan de andere kant genadeloos toe.

?????????? ???????????? doet het voor Galatasaray ??

André Onana op het verkeerde been en de spanning is weer helemaal terug: 1-2 ??#ZiggoSport #UCL #GALvMUN pic.twitter.com/m196eq7JRi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 29, 2023

De Portugees kreeg wat ruimte op een meter of twintig van het Turkse doel en haalde uit richting de korte hoek. Muslera strekte zich, maar kon niet voorkomen dat de bal heerlijk tegen de touwen sloeg: 0-2. Niet veel later had United het duel al in het slot kunnen gooien. Luke Shaw kreeg de bal in alle vrijheid aangespeeld in de zestien, maar leek niet meer op de pass van Rasmus Højlund te rekenen en controleerde de bal niet goed.

Dat bleek vrijwel direct een dure misser. Ziyech kreeg aan de andere kant een vrije trap te nemen en werkte de bal langs de muur met een lage knal in het doel. Onana zag er niet goed uit bij die treffer. De goalie deed een stap naar rechts en was daardoor kansloos op de houdbaar ogende vrije trap van Ziyech.

OEI! Wat een ?????????????? van Onana ?? André Onana gaat gigantisch in de fout en dus zet Hakim Ziyech zijn naam voor de 2e keer op het scorebord ??#ZiggoSport #UCL #GALvMUN pic.twitter.com/GP2JHiPpw6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 29, 2023

United sloeg in de openingsfase van de tweede helft toe. Antony gaf mee op de mee opgekomen Aaron Wan-Bissaka, wiens voorzet bij de eerste paal werd binnengegleden door Scott McTominay: 1-3.

Vijf minuten later kwam Galatasaray terug in de wedstrijd via een rake vrije trap van Ziyech. Daar mocht hij Onana ontzettend voor bedanken: de Kameroener sloeg de bal met zijn rechterhand zomaar in het doel. Galatasaray is twintig minuten voor tijd op 3-3 gekomen dankzij Muhammed Kerem Akturkoglu.