Olmo vertrekt officieel voor 55 miljoen naar Barça en tekent langdurig contract

FC Barcelona heeft zich definitief versterkt met Dani Olmo, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder komt over van RB Leipzig heeft zijn handtekening gezet onder een langdurig contract tot medio 2030.

De Catalanen maken de officiële transfersom niet bekend, maar Fabrizio Romano weet te melden dat Barcelona 55 miljoen euro betaalt. Dat bedrag kan middels grotendeels moeilijk behaalbare bonussen nog kan oplopen tot 62 miljoen euro.

De Spanjaarden hebben daardoor een van de grootste transfertargets van de zomer nog vóór de start van de competitie binnen. Dat was een wens van trainer Hansi Flick.

Barcelona begint op 17 augustus aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Valencia en de Duitser wilde in dat duel al beschikken over de Spaanse spelmaker. Voordat LaLiga weer van start gaat speelt de ploeg nog een oefenduel met AS Monaco.

Olmo maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, maar brak nooit door. Via Dinamo Zagreb kwam de spelmaker in 2020 terecht bij RB Leipzig, dat 29 miljoen euro voor hem neerlegde. Olmo maakte 148 keer zijn opwachting voor die Roten Bullen. Daarin was hij goed voor 29 doelpunten en 34 assists.

Met de Duitsers won Olmo de Super Cup en twee keer de beker. Tijdens zijn periode bij Leipzig groeide de middenvelder ook uit tot een vaste waarde bij het nationale elftal van Spanje.

Olmo stond drie keer in de basis op het afgelopen EK en viel drie keer in. Luis de la Fuente had ook in de gewonnen finale tegen Engeland (2-1) een plek in de basis ingeruimd voor de rechtspoot. Olmo is de eerste grote zomeraankoop van Barcelona, dat eerder al Pau Víctor voor ruim drie miljoen euro overnam van Girona.