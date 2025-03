'Ole Gunnar Solskjaer wil spits van Feyenoord naar Besiktas halen'

Besiktas-manager Ole Gunnar Solksjaer is gecharmeerd van Julián Carranza, zo melden diverse Turkse media, waaronder Fotomaç. Kara Kartallar zouden de 24-jarige spits van Feyenoord komende zomer willen huren.

Fotomaç is een dochteronderneming van Sabah, een van de grootste en meest bekende ochtendkranten in Turkije. Donderdagochtend pakt het sportmedium uit met nieuws over Carranza.

Volgens de Turkse berichtgeving geniet Carranza serieuze belangstelling van Besiktas. De Argentijnse spits wordt gezien als interessant transferdoelwit voor de zomer van 2025.

Solskjaer staat sinds januari van dit jaar voor de groep bij Besiktas, maar analyseert daarnaast nog altijd Champions League-wedstrijden namens de UEFA. Na het duel tussen AC Milan en Feyenoord (1-1) sprak de Noor lovend over Carranza.

“Je beste vriend in het strafschopgebied is ruimte. Dit was een goede voorzet van Hugo Bueno, maar Carranza doet precies wat een spits moet doen met betrekking tot zijn positionering als de bal over de eerste verdediger gaat”, aldus Solskjaer.

Bronnen rondom Besiktas melden dat Solskjaer de naam van Carranza bij de directie heeft neergelegd. De voormalig manager van Manchester United wil deze zomer in ieder geval een nieuwe spits verwelkomen.

Besiktas zou Carranza het liefst willen huren met een optie tot koop. Bij Feyenoord ligt de Argentijn nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 6 miljoen euro.