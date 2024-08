Ohio bezorgt FC Utrecht tegen NAC in knotsgekke slotfase met 2 treffers volle buit

FC Utrecht heeft zaterdagavond in extremis een overwinning uit het vuur gesleept tegen NAC Breda. De Domstedelingen leken af te steven op een nederlaag na een goal van Boyd Lucassen, maar invaller Noah Ohio kantelde het duel in blessuretijd volledig met twee treffers: 1-2. Utrecht stijgt naar de tweede plaats in de Eredivisie en staat op zeven punten, NAC blijft elfde met drie punten.

Trainer Carl Hoefkens besloot zijn basiself na de knappe 2-1 zege op Ajax van een week geleden op één plaats te wijzigen. Kersverse aanwinst Raul Paula begon als een van de controleurs. Dit ging ten koste van Casper Staring. Bij FC Utrecht startte Ron Jans met dezelfde elf namen als een week geleden tegen sc Heerenveen (1-1).

NAC kwam heel anders voor de dag dan tegen Ajax. Waar het zich tegen de Amsterdammers ingroef, werd er nu in het eigen Rat Verlegh Stadion vol druk gezet op de spelers van FC Utrecht.

Het leverde enkele keren slordig balverlies in de opbouw bij de bezoekers op. Tot serieus gevaar leidde dit echter niet. In de 37ste minuut ging het wel mis toen Zidane Iqbal werd ingespeeld door zijn doelman Vasilios Barkas. De middenvelder liet de bal van zijn voet springen, waarna Dominik Janosek ertussen kwam en met een geweldige assist Lucassen in staat stelde om te scoren: 1-0.

FC Utrecht kwam er voor rust totaal niet aan te pas. Een ontevreden Jans nam in de rust geen halve maatregelen. Hij besloot liefst vier (!) wissels door te voeren. Jens Toornstra, Paxten Aaronson, David Min en schlemiel Iqbal bleven in de kleedkamer achter. Can Bozdogan, Victor Jensen, Adrian Blake en Ohio kwamen in de ploeg.

NAC ging in het tweede bedrijf op zoek naar een grotere marge. Rechtsback Cherrion Valerius kopte eerst op de paal, Elías Már Ómarsson probeerde het vervolgens met een afstandsschot.

De vele wissels aan de zijde van Utrecht sorteerden nauwelijks effect. Vandaar dat Jans een klein kwartier voor tijd besloot zijn laatste troef in te zetten: Miguel Rodríguez werd ingebracht voor de onzichtbare Ole Romeny.



Het leek niets te helpen, maar in blessuretijd frommelde Ohio Utrecht alsnog langszij. In een knotsgekke slotfase bezorgde de spits ook nog de volle buit nadat hij de 1-2 kon binnenlopen.