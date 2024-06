Oekraïne recht zijn rug na rust en buigt achterstand tegen Slowakije om in zege

Oekraïne recht zijn rug na rust en buigt achterstand tegen Slowakije om in overwinning

Oekraïne heeft een knappe zege behaald op het EK. Net als tegen Roemenië begonnen de manschappen van bondscoach Sergiy Rebrov niet sterk, maar vrijdag wisten zij wel een achterstand goed te maken: 2-1. Bij Slowakije viel Feyenoorder Dávid Hancko geblesseerd uit met een bovenbeenblessure. Als België zijn tweede groepswedstrijd wint van Roemenië, staan alle ploegen in Groep E na twee speelrondes op drie punten.

Waar bondscoach Francesco Calzona van Slowakije geen wijzigingen doorvoerde, gold dat niet voor collega-trainer Rebrov. Zijn meest opvallende keuze was om Real Madrid-doelman Andriy Lunin te passeren na diens matige optreden tegen Roemenië (3-0 nederlaag). Anatoliy Trubin nam zijn plek onder de lat in. Verder verschenen Andriy Yarmolenko, Volodymyr Brazhko en Oleksandr Tymchyk in de basis voor Viktor Tsygankov, Taras Stepanenko en Yukhym Konoplya.

Oekraïne moest beduidend beter presteren dan tegen Roemenië, maar daar was in de beginfase maar weinig van terug te zien. Dat kwam mede door Slowakije, dat het goede gevoel na de zege op België (1-0) meenam en al snel de nodige mogelijkheden creëerde. Zo stuitten Lukas Haraslín en Ivan Schranz op Trubin, die even later ook een vrije trap van Hancko moest wegboksen.

Bij het eerstvolgende gevaarlijke moment was het alsnog raak voor de Slowaken. Haraslín kreeg alle tijd en ruimte om voor te geven en deponeerde de bal bij de tweede paal, waar de vogelvrije Schranz binnenkopte: 1-0. Prachtige tijden voor de aanvaller van Slavia Praag, die ook al verantwoordelijk was voor de enige en dus winnende treffer tegen België.

Doelpunt Slowakije??! 17' Ivan Schranz Slowakije 1-0 Oekraïne Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d9wz5v5inp#EURO2024 pic.twitter.com/WH51M15LmI — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 21, 2024

Oekraïne kroop na die treffer wat uit zijn schulp, al leverde de flitsende dribbel van Artem Dovbyk net niets op. Een gekeerd schot van Mykhailo Mudryk kon vervolgens net niet alsnog worden binnengewerkt door Yarmolenko, die een teenlengte tekort kwam. Het vertrouwen kwam terug bij Oekraïne, wat op een haar na leidde tot de gelijkmaker.

Tymchyk zag zijn lage schuiver licht aangeraakt worden door Trubin, waardoor de bal niet in de verre hoek, maar tegen de paal belandde. In de vermakelijke eerste helft kwamen beide ploegen nog eenmaal dicht bij een treffer. Oleksandr Zinchenko wist Martin Dúbravka net niet te verschalken in de korte hoek, aan de andere kant voorkwam Trubin de tweede Slowaakse treffer met een fraaie redding op een poging van Haraslín.

De openingsfase en het grootste gedeelte van de tweede helft was voor Oekraïne, dat zonder twijfel zijn beste 45 minuten op het EK tot nu toe op de mat legde. Het leverde vrijwel direct een gevaarlijk moment op van Dovbyk, die niet niet bij de bal kon. Enkele minuten later was de gelijkmaker alsnog een feit. Zinchenko gaf scherp voor op Shaparenko, die met links de korte hoek vond: 1-1.

Doelpunt Oekraïne??! 54' Mykola Shaparenko Slowakije 1-1 Oekraïne Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d9wz5v5inp#EURO2024 pic.twitter.com/fKACQlK3TR — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 21, 2024

De volgende tegenvaller voor Slowakije volgde al snel. Hancko nam een bal aan en nadat hij zijn linkerbeen op de grond plaatste, schoot het, zo leek het, in zijn lies. De sterkhouder van Feyenoord ging naar de kant, kreeg tape om zijn been heen gewikkeld en probeerde het opnieuw. Al snel werd duidelijk dat hij alsnog gewisseld moest worden. Adam Obert was zijn vervanger.

Zonder Hancko binnen de lijnen kreeg Slowakije nog minder grip op de wedstrijd. Een kwartier voor tijd leek Oekraïne op voorsprong te komen, nadat Yaremchuk Mudryk diep stuurde. De aanvaller van Chelsea moest iets te ver uitwijken naar de zijkant, al maakte hij het Dúbravka nog knap lastig met een schot in de korte hoek. Vijf minuten later was het alsnog raak. Shaparenko had een fraaie, hoge steekpass in huis op Yaremchuk, die de bal tergend langzaam achter Dúbravka werkte: 1-2.

Doelpunt Oekraïne??! 80' Roman Yaremchuk Slowakije 1-2 Oekraïne Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d9wz5v5inp#EURO2024 pic.twitter.com/CwiDVrastg — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 21, 2024

Slowakije zette in de slotfase alles op alles en die ene kans komt er normaliter altijd wel. Dat gold ook voor de Slowaken, maar Dennis Vavro kwam net tekort om voor de gelijkmaker te zorgen. Feyenoorder Leo Sauer viel in de slotfase in en werd daarmee de jongste Slowaak op een EK ooit, maar een punt zat er dus niet meer in. Zodoende ligt Groep E volledig open.

