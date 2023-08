Oefenduels Eredivisie: Ajax verliest ondanks meerdere grote kansen in Dortmund

Zondag, 6 augustus 2023

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werken alle Eredivisie-clubs een oefenprogramma af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2023/24 staat op het programma voor het weekend van 11, 12 en 13 augustus.

Programma zaterdag 6 augustus

17.00 uur Borussia Dortmund (Dui) - Ajax 3-1

Brobbey

Volledig programma oefenwedstrijden

AZ

AZ - Shakhtar Donetsk (Oek) 3-3

Mees De Wit, Barasi, Van Bommel

AZ - Standard Luik (Bel) 4-3

Dani de Wit, Buurmeester, Barasi, Poku

AZ - Lech Poznan (Pol) 4-0

Lahdo (2x), Pavlidis, eigen goal

AZ - Norwich City (Eng) 1-1

Van Bommel

Club Brugge (Bel) - AZ 1-2

Sugawara, eigen doelpunt

Southampton (Eng) - AZ 0-1

Lahdo

AZ - Bologna 1-0

Poku

Tijjani Reijnders heeft AZ ingeruild voor AC Milan.

AJAX

Ajax - FC Den Bosch 2-2

Misehouy, Kalokoh

Ajax - Shakhtar Donetsk (Oek) 3-0

Kudus (2x), Bergwijn

RSC Anderlecht (Bel) - Ajax 3-0

Ajax - SpVgg Unterhaching 5-3

Brobbey, Hlynsson, Godts, Tahirovic, Bergwijn

FC Augsburg (Dui) - Ajax 3-1

Brobbey

Maurice Steijn is met Ajax volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen

ALMERE CITY FC

Almere City FC - Blau Weiss Lohne (Dui) 3-0

Eigen goal, Pascu, Van La Parra

Almere City FC - Sc Verl (Dui) 1-0

Duijvestijn

FC Viktoria Köln 1904 (Dui) - Almere City FC 2-2

Robinet, Beaumont

KV Oostende (Bel) - Almere City FC 2-2

Lance Duijvestijn (2)

EXCELSIOR

Shakhtar Donetsk Beloften (Oek) - Excelsior 1-1

Van Duinen

FC Luzern (Zwi) - Excelsior 3-1

Agrafiotis

NAC Breda - Excelsior 3-0

Excelsior - Heracles Almelo 1-2

Agrafiotis

Zulte Waregem (Bel) - Excelsior 0-1

Naujoks

FEYENOORD

Feyenoord – PEC Zwolle 3-1

Danilo, Bullaude, Minteh

Feyenoord - Club Brugge (Bel) 2-0

Danilo, Paixão

Feyenoord - Union Sint-Gillis (Bel) 0-0

TSG Hoffenheim - Feyenoord 4-2

Milambo, Danilo

Feyenoord - Villarreal (Spa) 1-1

Jahanbakhsh

Feyenoord - SL Benfica (Por) 2-1

Paixão, Gimenez

Veel belangstelling voor de trainingen van Feyenoord.

FORTUNA SITTARD

Fortuna Sittard – FC Eindhoven 1-1

Cordoba

SV Wehen Wiesbaden (Dui) - Fortuna Sittard 1-0

Fortuna Sittard - VVCS 4-3

Córdoba (2), Noslin (2)

Millwall (Eng) - Fortuna Sittard 2-2

Halilovic, Noslin

GO AHEAD EAGLES

Go Ahead Eagles - PAOK Saloniki (Gri) 2-1

Sow, Adekanye

Go Ahead Eagles - FC Groningen 1-3

Lidberg

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 2-1

Edvardsen, Willumsson

Go Ahead Eagles - Mamelodi Sundowns 0-1

Go Ahead Eagles - Borussia Dortmund Onder 23 0-2

Go Ahead Eagles - A.E Kifisia FC 2-2

SC HEERENVEEN

FC Wolvega – sc Heerenveen 0-14

Haye (4x), Köhlert (2x), Witteveen (2x), Woudstra, Van Amersfoort, Timossi, Van der Plaat, Nunnely, El Moussaoui

Gaasterland/Sleat Regiocombinatie - sc Heerenveen 0-11

Tahiri (2x), Woudstra (2x), Karim (2x), Van der Plaat, Haye, Van Amersfoort, Ali, Halilovic

Kickers Emden (Dui) - sc Heerenveen 0-6

Van Amersfoort, Halilovic, Van der Plaat, Karlsbakk, Nunnely, Witteveen

Sc Heerenveen - Westerlo (Bel) 0-2

Sc Heerenveen - OFI Kreta (Gri) 2-0

Sahraoui, Bochniewicz

Huddersfield Town (Eng) - sc Heerenveen 1-0

sc Heerenveen - FC Metz (Fra) 0-1

HERACLES ALMELO

Almelose selectie - Heracles Almelo 1-5

Van Oorschot (2x), Ouahim, Nankishi, Scheperman

Preussen Münster (Dui) - Heracles Almelo 4-2

Ouahim, Willems

SC Cambuur - Heracles Almelo 4-1

Sonnenberg

Heracles Almelo - FC Emmen 1-0

Satriano

Heracles Almelo - Excelsior 2-1

Hornkamp, Limbombe

Heracles Almelo - FC Volendam 1-3

Hornkamp; Mühren, Eiting, Nazih

Heracles Almelo - Helmond Sport 2-0

Satriano, Van Oorschot

NEC

DIO 30 - NEC 0-15

Marques (4x), Mattsson (3x), Hoedemakers (3x), Ogawa (3x), Hansen, Baas

RKC Waalwijk - NEC 0-1

Nuytinck

NEC - Altrincham (Eng) 4-0

Mattsson (2), Marques, eigen doelpunt

NEC - Al-Taawoun 3-1

Mattson, Proper, Maas

NEC - Venezia 3-1

Hansen, Mattsson (2x)

6 augustus: NEC - Kagera Sugar (Tan)

PEC ZWOLLE

VV Berkum - PEC Zwolle 1-3

Oukhattou (2x), Kuijpers

Feyenoord - PEC Zwolle 3-1

Vellios

PEC Zwolle - KVC Westerlo (Bel) 3-1

Van der Haar, Görlich, Vellios

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-1

Vellios

PEC Zwolle - FC Emmen 1-2

D. van den Berg

PEC Zwolle - Venezia (Ita) 1-1

Druijf

PEC Zwolle - FC Groningen 0-0

PSV

PSV - Sint Truiden 1-2

El Ghazi

FC Blau-Weiß Linz (Oos) - PSV 1-2

Simons, Pepi

PSV - FC Augsburg (Dui) 2-1

De Jong, Kwaaitaal

PSV - FC Eindhoven 3-1

PSV - Nottingham Forest (Eng)

Bakayoko

Bij PSV wordt veel verwacht van Noa Lang.

RKC WAALWIJK

Regioteam Waalwijk - RKC Waalwijk 0-12

Vroegh (2x), Kramer (2x), Min (2x), El Harmazi (2x), Lelieveld, Lokesa, Margaret, Kuijpers

RKC Waalwijk - KV Kortrijk (Bel) 0-0

RKC Waalwijk - NEC 0-1

NAC Breda - RKC Waalwijk 2-3

Kuijpers, Min, Lokesa

SC Paderborn - RKC Waalwijk 3-0

RKC Waalwijk - Olympique Marseille 0-1

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 1-0

Shawn Adewoye (eigen doelpunt)

SPARTA ROTTERDAM

Bergambacht - Sparta Rotterdam 0-9

Yüksel (2x), Meissen, Brouwer, Van Mullem, Alemañ, Clement, Verschueren, Van Crooij

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-1

Van Crooij, Saito, Verschueren

Sparta Rotterdam - Zulte Waregem (Bel) 4-0

Verschueren, Clement, Saito, Anello

Sparta Rotterdam - Mamelodi Sundowns 1-4

Yüksel

Willem II - Sparta Rotterdam 0-3

Verschueren, Lauritsen, Saito

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-2

Anello, Alemañ

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 1-0

Shawn Adewoye (eigen doelpunt)

FC TWENTE

Rood Zwart – FC Twente 0-17

Vlap (3x), Ugalde (3x), Steijn (3x), Ünüvar (2x), Van Wolfswinkel (2x), Smal, Ribbers, Yegoian, eigen doelpunt Rood Zwart

FC Twente – Odense BK (Den) 7-1

Steijn (3x), Ugalde (2x), Brenet, Rots

Schalke 04 (Dui) - FC Twente 2-2

Vlap, Steijn

FC UTRECHT

Regioteam Amersfoort - FC Utrecht 0-6

Seuntjens (2x), Brouwers, St. Jago, eigen doelpunt Regioteam Amersfoort, Ramselaar

FC Utrecht - KAA Gent (Bel) 0-2

FC Utrecht - Charleroi 1-2

Toornstra

FC Utrecht - Shakhtar Donetsk 2-4

Klaiber, Boussaid

FC Utrecht - AE Kifisia (Gri) 1-1

Douvikas

FC Utrecht - Bologna 1-2

Descotte

FC Utrecht - Espanyol (Spa) 3-0

Douvikas (2x, waarvan een penalty), Labyad

VITESSE

VV Duno - Vitesse 0-9

Altena (2x), Boutrah, Jonathans, Tielemans, Van Ginkel, De Regt, Symons, Zonneveld

De Graafschap - Vitesse 3-5

De Regt (2x), Oroz, Van Ginkel, Jonathans

VfB Stuttgart (Dui) - Vitesse 2-1

Manhoef

Eintracht Frankfurt (Dui) - Vitesse 1-1

Wittek

Vitesse - Patro Eisden (Bel) 2-2

De Regt, Tielemans

Hoe doet Phillip Cocu het in zijn eerste volledige seizoen bij Vitesse?

FC VOLENDAM

SVZW - FC Volendam 1-6

El Kadiri, Fiemawhle, Mühren, Veerman, Johnson, Nazih

FC Volendam - KAA Gent (Bel) 1-2

Fiemawhle

KV Kortrijk (Bel) - FC Volendam 2-1

Mühren

FC Volendam - PAS Lamia (Gri) 2-0

Fiemawhle, Zeefuik

FC Volendam - Alanyaspor (Tur) 1-1

Mühren

Heracles Almelo - FC Volendam 1-3

Hornkamp; Mühren, Eiting, Nazih

