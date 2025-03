Ochtendkranten zien uitblinker tijdens Feyenoord - Inter: 'Legioen klapte de handen stuk'

Feyenoord moet hopen op een wonder in Milaan, zo concluderen de Nederlandse media na het thuisduel met Inter (0-2 nederlaag) in de achtste finales van de Champions League. Oranje-international Stefan de Vrij liet een uitstekende indruk achter tijdens zijn terugkeer in De Kuip.

De Nederlandse ochtendkranten zijn, ook vanwege diverse verzachtende omstandigheden, relatief mild voor Feyenoord na de nederlaag tegen Inter. Volgens De Telegraaf gingen de Rotterdammers ‘strijdend ten onder’.

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad sluit zich daarbij aan. “Een gehavend Feyenoord verweert zich kranig tegen Internazionale, maar het niveauverschil is simpelweg te groot.”

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant schrijft dat een officiële uitschakeling slechts een kwestie van een week wachten is. “Feyenoord toont lef in de Champions League, maar is kansloos tegen Inter.”

Gouka zag een Nederlandse ster in De Kuip, al speelde hij niet in het shirt van Feyenoord. “Bij Inter behoorde Stefan de Vrij tot de uitblinkers. Het Legioen klapte de handen stuk voor de voormalig speler toen hij in de slotfase werd gewisseld.”

Het jeugdproduct van Feyenoord werd ook al genoemd door Vissers. “Inter is Inter. Een geslepen, ervaren ploeg met wereldkampioenen uit meerdere landen, van Benjamin Pavard (Frankrijk, 2018) tot Lautaro Martínez, met mannen die Rotterdam kennen, oud-Feyenoorder Stefan de Vrij en voormalig Spartaan Denzel Dumfries.”

De Vrij maakte onder meer indruk met een actie waarbij hij invaller Ayase Ueda onschadelijk maakte. De 33-jarige verdediger straalde rust uit en werd toegezongen na zijn wissel.

Reactie De Vrij

De Vrij is de supporters van Feyenoord dankbaar voor het warme ontvangst in De Kuip, zo zei hij na afloop voor de camera's van Ziggo Sport. “Ik had kippenvel toen ik naar de kant ging en toegezongen werd. Het was een prachtig gebaar, dat geeft toch aan dat ze waardering voor me hebben.”